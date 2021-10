Nieuws gemist? Amber Alert voor vermiste Karlijn (17) en 1 miljoen kilometer op de teller van DAF

AMBER ALERT Het vermiste 17-jarige meisje heet Karlijn en komt uit Heveadorp. Ze is vanuit huis weggelopen en is voor het laatst gezien in Arnhem. De zoektocht naar haar gaat vandaag door, volgens de politie zijn er ‘grote zorgen over haar gezondheid’. Vanmiddag is een zogenoemde Vermist Kind-alert verstuurd, de opvolger van Amber Alert.

NAAR ONGELUK Op de Sartreweg in Utrecht heeft woensdagmiddag een akelig ongeval plaatsgevonden. Hierbij raakte een kind gewond, ter hoogte van de brandweerkazerne Voordorp. Het kind stond met zijn fiets te wachten toen het misging.

Een automobiliste reed door nog onbekende oorzaak het slachtoffer van achter aan. Het kind werd hierdoor meters vooruit geduwd en kwam op de Sartreweg met zijn fiets bekneld te zitten tussen een boom en de auto.

VERBIJSTERING Twaalf woningen, verdeeld over drie ‘startersvilla’s’, moeten er eind volgend jaar komen op het Saronixterrein in Doetinchem. Het ontwerp van de woningen leidt online tot verbazing.

Vanaf de bovenkant bekeken roepen de woningen bij tientallen mensen de associatie op van een swastika. De reacties variëren van ‘Iets klopt er niet aan deze bouwtekening’, tot ‘jongens dit kan gewoon niet?’ en ‘Duitse architect zeker’.

MAGISCHE GRENS Een miljoen kilometer. Is dat veel? ,,Niet als je als vrachtwagenchauffeur op het buitenland rijdt, maar als je alleen rondom de kerk rijdt wel”, zegt Cor van Elst. De grondlegger - ‘met mijn vrouw’ - van containerbedrijf Van Elst in Haps (voorheen Sint Agatha) zag de teller van zijn DAF uit 2004 dinsdag van 999.999 op 1.000.000 springen. En stond daar even bij stil.

COMING OUT ,,Alles wat ik wil is voetballen en gelijk behandeld worden.” Dat waren de woorden van de 21-jarige Joshua Cavallo, die vanochtend via een filmpje op social media als een van de eerste voetballers uit de kast kwam. De bakken aan positieve reacties zijn mooi, maar vooral essentieel.