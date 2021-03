Nieuws gemist? Annie schreef brief aan Mark Rutte en einde carrière voor Mocro Maffia-acteurs?

Dorp wacht al dertig jaar vergeefs op de broodnodi­ge rotonde

16:16 HELLOUW - Dertig jaar praten en onderzoeken en nog lijkt de aanleg van een eventuele rotonde bij Hellouw even ver weg als in 1991. Iedereen is het er over eens dat de huidige aansluiting van het dorp op de provinciale Graaf Reinaldweg gevaarlijk is, maar het Ei van Columbus is nog niet gevonden. Een nieuwe zorg: de polder ten noorden van Hellouw dreigt onbereikbaar te worden.