Nieuws gemist? Antwoorden op energierekening • Natuurbedervers aangepakt • Boodschappen in NL/D?

'BINNENDRINGER’ SCHOOL BLIJKT MOEDER GEPEST MEISJE | Dat haar 13-jarige dochter al een jaar lang stelselmatig wordt gepest vanwege een foto in ondergoed die rondgaat, was voor een moeder en twee mannen woensdag reden om het Liemers College Landeweer in Zevenaar woedend binnen te stormen. ,,Een actie uit pure wanhoop”, zegt de moeder.

WAAR ZIJN DE BOODSCHAPPEN GOEDKOPER NL/D? | Waar moet je zijn voor je boodschappen, nu de inflatie zo hoog is: bij de Aldi in Nederland of net over de grens in Duitsland? Een prijsvergelijking wijst uit dat een ritje naar Duitsland geen kwaad kan, maar: niet álles is goedkoper in Duitsland.

Volledig scherm Aardappel © ANP beeldbewerking

KOM MAAR OP MET JE VRAGEN OVER JE ENERGIEREKENING | De huidige energieprijzen houdt iedereen bezig. Thermostaten worden teruggedraaid, gasfornuizen vervangen door elektrische, meterstanden worden van uur tot uur bijgehouden. Het levert ook een boel vragen op. De Gelderlander-verslaggever Eric Reijnen Rutten gaat de komende tijd proberen op alle vragen die er leven antwoorden te vinden. Dus wil je wat weten over je energierekening of -contract, over mogelijke besparingen, over verbruik, je energiemeter of wat dan ook? Stel ze aan hem via e.reijnen@gelderlander.nl en hij gaat voor je aan de slag.

Volledig scherm Energievragen? Stel ze aan verslaggever Eric Reijnen Rutten. © Paul Rapp

GROOTSTE NATUURBEDERVERS EERST AANPAKKEN | Het kabinet omarmt de aanbevelingen uit het stikstofrapport van Johan Remkes. Het doel van 50 procent minder uitstoot in 2030 blijft staan, maar kan in 2025 of 2028 tussentijds worden bijgesteld. Ook gaat het kabinet 500 tot 600 zogeheten piekbelasters eerst aanpakken, zodat andere boeren ontzien kunnen worden.

MOEDER OMGEKOMEN DREUMES AANGEHOUDEN | De moeder van het meisje (1) dat gisteren overleed in Kampen is aangehouden als verdachte. Dat meldt de politie vandaag. De vrouw raakte samen met twee kinderen te water in de IJssel bij de Loswal. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de tragische gebeurtenis.

MOEDER OMGEKOMEN COUREUR KRIJGT HARTSTILSTAND | Na het overlijden van motorcoureur Victor Steeman is gisteren ook zijn moeder Flora van Limbeek overleden. Dat meldt Racesport.nl. Ze overleed aan de gevolgen van een hartstilstand.

RAMKRAAK OP JUWELIER IN ZETTEN | Juwelier Van Schaik in Zetten is het slachtoffer geworden van een ramkraak. De daders plaatsten in de nacht van donderdag op vrijdag een rolcontainer voor de deur en ramden die met een bestelwagen. Dat gebeurde rond 04.00 uur aan de Hoofdstraat in het centrum van het dorp. De eigenaar was thuis via een beeldverbinding met zijn camerabeveiliging getuige van de ramkraak: ‘Je voelt je machteloos als ze alles vernielen.’

WIE BETAALT HAAR STROOM? | In 24 uur tijd gaat er 4 liter zuurstof via een apparaat haar longen in. Ze kan niet zonder. Maar de zuurstofmachine vreet het tegenwoordig zo kostbare stroom. Wie gaat de stroomrekening betalen voor de 71-jarige Wil van de Zandschulp als straks de tarieven verder omhoog gaan?

HOE KOM JE IN DE BUURT AAN JE HERHAALPRIK? | Een afspraak maken voor een herhaalprik tegen corona is momenteel minder makkelijk dan je zou verwachten. In veel gevallen moet je dagen wachten tot er een plaatsje is. De kans dat die in de buurt is van waar je woont is vaak niet groot. De GGD’s zeggen hun best te doen, maar zelf kun je ook wat doen om toch een prik te krijgen op de gewenste locatie.

NA 60 JAAR WERKEN MET PENSIOEN | Ergens 12,5 jaar in dienst? Stelt in de ogen van Wim van Lier (74) uit Udenhout niet zo veel voor. Onlangs vierde hij namelijk zijn 60-jarig jubileum bij zijn werkgever Jos van den Bersselaar Constructie in Udenhout.