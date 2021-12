Nieuws Gemist? Architect laat spoor van vernieling achter en conducteur Diana brengt liefde

JACOB ROEPT OP OM NIET TE REAGEREN OP HUURHUIS Na het overlijden van zijn oom als laatste bewoner, is Jacob Pasanea door zijn familie gevraagd om het ouderlijk huis in de Molukse wijk in Tiel opnieuw te betrekken. Zo kan het ouderlijk huis, ofwel rumah tua, volgens de Molukse traditie voor de nabestaanden behouden blijven. Dus roept Pasanea woningzoekers op om niet te reageren op de huurwoning die binnenkort wordt vrijgegeven.



TOP 2000 Normaal is zijn positie als Achterhoekse alleenheerser in de Top 2000 kwijt. Dit nu het van oorsprong Achterhoekse muziekduo Suzan & Freek dit jaar met vijf nummers in de lijst staat. Dat zijn er evenveel als de dialectband van Bennie Jolink en de zijnen. Lees meer.



GLAZEN HUIS: VIJF FANTASTISCHE UREN Een leeg plein, een metershoog hek voor de ingang van het terrein en bewakers die geïnteresseerden wegsturen. Dit was niet wat Amfersfoort had gehoopt van de terugkeer van 3FM Serious Request.



ED VAN THIJN OVERLEDEN Ed van Thijn, voormalig burgemeester van Amsterdam, oud-minister en PvdA-coryfee is zondag op 87-jarige leeftijd in zijn stad Amsterdam overleden. De PvdA’er werd 87 jaar oud en stierf, ‘tot het einde toe helder, geestig en betrokken’ in het bijzijn van zijn vrouw en dochters. Lees hier onze uitgebreide necrologie.

GETILD DOOR JE ARCHITECT Een Nijmeegse architect heeft tientallen klanten berooid achtergelaten. In totaal is er 1,5 miljoen euro verdwenen, gebouwd is er nauwelijks. Gedupeerden, onder wie Nettie en Coen uit Malden, voelen zich enorm bedonderd, de architect zelf houdt het op de ‘pech van een pionier’. En, natuurlijk, corona. Lees het verhaal.



CORONA OP DE A2 Een vrachtwagen vol flessen van het biermerk Corona Extra is vanochtend gekanteld op de snelweg A2 in Limburg.



NEC WINT WEER EENS NEC heeft uitstekende zaken gedaan in de strijd tegen degradatie uit de eredivisie. De Nijmeegse club won met 0-2 van Go Ahead Eagles en boekte de eerste zege in zes competitiewedstrijden.



VITESSE IN DE WAR DOOR WISSELS De topscorer op de bank, spelers zonder ritme in de basis, chaos na vreemde wissels. Thomas Letsch’ roulatiesysteem heeft Vitesse een zeperd opgeleverd bij Sparta: 2-2. Lees meer.



AJAX WINT KLASSIEKER Ajax heeft de 191ste editie van de Klassieker met 0-2 gewonnen. In een matige wedstrijd in de lege Kuip maakte Marco Senesi kort voor rust een eigen goal na een lage voorzet van Dusan Tadic. De aanvoerder van Ajax maakte tien minuten voor tijd de tweede goal.



LANGE WINTERSTOP? ZO BLIJF JE FIT De lockdown zorgt voor een extra lange winterstop. Hoe zorg je als amateursporter dat je fit blijft en straks klaar bent voor de herstart? Vijf tips.



CONDUCTEUR BRENGT LIEFDE Geen standaard omroepberichten voor hoofdconducteur Diana Smilde (56). Zeker in deze donkere dagen voor Kerst probeert ze met haar verhalen in de trein mensen op te vrolijken. ,,Let een beetje op elkaar.’’ Lees haar verhaal.



PANTSERWAGEN INGEZET BIJ INVAL De politie heeft zondag aan het eind van de ochtend met meerdere speciale eenheden een inval gedaan in een schuur aan de Klomperweg in Lunteren. Onder meer twee zogenoemde Bearcats - pantserwagens - werden ingezet. Er is één verdachte aangehouden.

