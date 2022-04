Nieuws Gemist? Arnhemmer vlucht in onderbroek het dak op voor arrestatieteam en overheid roept op: ‘Zet thermostaat lager’

CORONAPAS | Hij trad aan in een lockdown, maar daarna kon Ernst Kuipers (D66) alleen maar goed coronanieuws brengen. Het virus wordt voortaan meer benaderd als een griep, maar komend najaar wordt toch spannend, denkt de arts. ‘Dit gaan we dus niet demonstratief vieren. Als corona weer oplaait in najaar, kan coronapas terugkeren’.

ACHTERVOLGING | Na een wilde achtervolging was de A27 van Utrecht richting Hilversum de hele zaterdagochtend volledig afgesloten vanwege een politieonderzoek. De Explosieven Opruimingsdienst deed onderzoek naar een verdachte auto met daarin vijf grote jerrycans met onbekende vloeistof. Ook werd er een verdacht pakketje uit de auto gehaald. Eén persoon is opgepakt.

ARRESTATIE | Een 38-jarige man heeft zaterdagmorgen geprobeerd onder zijn arrestatie uit te komen door op het dak van zijn woning in Arnhem-Zuid te klimmen. Hij had nog een gevangenisstraf openstaan.

FILES HELEMAAL TERUG | De coronaperiode zorgde twee jaar lang voor enige verlichting, maar nu het thuiswerkadvies is vervallen zijn de files op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens in no time teruggekeerd. Liefst 87 procent van het aantal files uit 2019 is nu alweer op de weg terug te vinden. Ter vergelijking, in heel Nederland is nog steeds maar 40 procent van de files uit 2019 over.

#OEKRAÏNECHALLENGE | Het leek een makkie te gaan worden, meedoen aan acties op sociale media als #Oekraïne Challenge en #verwarminguit! Minder of zelfs helemaal geen gas verbruiken voor de verwarming van je huis. Het is goed tegen het spekken van Poetins oorlogskas en, eerlijk is eerlijk, ook tegen die krankzinnige energienota. Het lenteweer werkte gelukkig mee. Toen ging het sneeuwen. De rijksoverheid roept op om de thermostaat lager te zetten en voegt zelf daad bij het woord: in de rijksgebouwen gaat de verwarming per direct gemiddeld 2 graden omlaag. Van 21 naar 19 graden.

FIETSONGELUK | Op de kruising Willemsweg met de Génestetlaan heeft zich in de nacht van vrijdag op zaterdag een bizarre aanrijding plaatsgevonden. Rond 00.50 uur zag een automobilist om onbekende reden een fietser over het hoofd waarna deze werd geschept. Als gevolg van de aanrijding vloog de fiets letterlijk metershoog in de lucht waarop de tweewieler bleef hangen aan een straatnaambord die tegen een lantaarnpaal was gevestigd.

EVACUATIE | Een Rode Kruis-team probeert vandaag opnieuw burgers uit de Russen omsingelde havenstad Marioepol te evacueren. Die evacuatie mislukte vrijdag door de ‘omstandigheden’. Voor vandaag zijn zeven humanitaire corridors gepland. Russische troepen maken intussen een ‘snelle terugtocht’ uit gebieden rond de hoofdstad Kiev en het noorden van Oekraïne.

GEVLUCHT | Weg uit de schuilkelder, maar de wanhoop heeft Bart niet verlaten: ‘Ik word steeds kwader, ik wil naar huis’. Hij appte en belde weken geleden meerdere malen een noodkreet vanuit de schuilkelder onder zijn huis nabij Kiev. Nu is Nederlander Bart van der Vossen bij familie in Nijmegen.

Volledig scherm Bart van der Vossen vluchtte met zijn Oekraïense vrouw uit een dorpje nabij Kiev. Momenteel verblijven ze bij familie van Bart, ergens in Nijmegen. © Paul Rapp

DE NOORDTAK | Een ramp of ‘must have’? Goederenspoorlijn verdeelt de Achterhoek, letterlijk en figuurlijk. Jarenlang beijverde het Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (RONA) zich voor een Noordtak aan de Betuweroute, als oplossing voor de aanwonenden van het bestaande spoor. Stille diplomatie met succes, zo leek het. De Tweede Kamer wil een onderzoek, zei ze in november. Maar het sentiment is plots gedraaid, nota bene in de eigen regio.

GLENNIS GRACE | Glennis Grace blijft gewoon lid van de muziekformatie Ladies of Soul. Berget Lewis, Edsilia Rombley en Candy Dulfer hopen dat de zangeres in september bij de concerten in de Ziggo Dome kan zijn, zo laat de groep weten op Instagram.

DRAMA | Joost Brouwer ging op een hete junidag in 2021 met kameraden en zijn vriendin zwemmen in de Berkendonkplas. De 16-jarige Helmondse jongen was net geslaagd voor de mavo. Een lange, onbezorgde zomervakantie lonkte. Toen sloeg het noodlot toe.

Volledig scherm Joost liep een dwarslaesie op bij duiken in ondiep water. © Rene Manders/DCI Media