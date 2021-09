Nieuws gemist? Asfaltcentrale stoot te veel schadelijke stoffen uit en is het een bronstig hert? Nee, het is Jan Willem

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem! De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van dinsdag 7 september.

OMTZIGT KEERT NIET TERUG NAAR HET CDA Pieter Omtzigt hervat op 15 september zijn werk als Tweede Kamerlid na afwezigheid van een halfjaar vanwege een burn-out en doet dat onafhankelijk, als Groep Omtzigt en keert niet terug naar het CDA. „Ik heb een weloverwogen besluit genomen”, zegt Omtzigt in het eerste interview dat hij geeft sinds hij in maart ziek werd.

JAN WILLEM WINT NK BURLEN Het geluid van een bronstige edelhert - dat klinkt als burl, buuurl, buuuurl - is niet weggelegd voor de mensenkeel om na te bootsen. Maar Jan Willem de Bruijn (21) uit Berkel en Rodenrijs won met zijn allerbeste hormonale oergeluid (bekijk de video verderop in het verhaal) afgelopen weekend het Nederlands Kampioenschap burlen. ,,Laatst gooide ik er een uit op een terras in Rotterdam, dat was een gek moment.”

Volledig scherm Pieter Omzigt wil niet meer voor het CDA in de Tweede Kamer zitten, hij gaat zelfstandig door als Kamerlid. © RIKKERT HARINK

GEGEVENS STUDENTEN EN MEDEWERKERS HAN OP STRAAT De Hogeschool kan het nog niet bevestigen, maar had de publicatie al wel verwacht. De school is namelijk niet ingegaan op het verzoek van de hacker om geld te betalen. Als de HAN het geld wél zou betalen, zouden de gegeven niet worden gepubliceerd. Omdat de school dit weigert, heeft de hacker besloten de gegevens te publiceren. Studenten lijken daar niet wakker van te liggen.

ASFALTCENTRALE STOOT 17 KEER MEER GEVAARLIJKE STOFFEN UIT De uitstoot van asfaltcentale APN levert géén acuut gevaar voor de gezondheid op. Dat stelt het Nijmeegse stadsbestuur. Omwonenden vrezen juist het tegenovergestelde nu blijkt dat de centrale zeventien keer meer schadelijke stoffen produceert dan toegestaan. Het gaat om een ‘hoge overschrijding’ van zogenoemde kankerverwekkende PAK’s. Dat de asfaltcentrale zoveel meer PAK’s de lucht in slingert dan toegestaan kwam al in juni aan het licht. Toch hield de gemeente Nijmegen die meting voor zich.

VRIENDELIJKE JONGEN, DIE NEANDERTHALER Nederlands eerste neanderthaler, Krijn genaamd, moest een vrolijke, aardige uitstraling krijgen. Zo’n jongen van naar schatting 18 tot 20 jaar, die je als je hem vandaag de dag op straat zou tegenkomen, zo een hand zou willen geven. Dat was het idee van de tweelingbroers Adrie en Alfons Kennis, wereldberoemde paleo-artists uit Arnhem. Krijn is afgelopen maandag officieel gepresenteerd in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

GROOT DEEL BEVOLKING KAN NIET MEEDOEN IN SAMENLEVING De kloof tussen mensen met een praktische en een theoretische opleiding groeit. Rector van de Radboud Universiteit Han van Krieken maakt zich er zorgen over. In zijn toespraak tijdens de opening van het academisch jaar toonde rector magnificus Han van Krieken van de Radboud Universiteit zich bezorgd. Hij ziet een groeiende kloof tussen laag- en hoogopgeleide mensen.

NEDERLAND OP ROZEN TEGEN TURKIJE Oranje is begonnen aan de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije, dat in maart nog met 4-2 te sterk was in Istanboel. De start is perfect voor de ploeg van Louis van Gaal dankzij fraaie goals van Davy Klaassen en Memphis Depay. Bekijk de goals hier. Volg het duel in ons liveblog.

VERMISTE BO (22) NOG ALTIJD SPOORLOOS Bo Rensink (22) uit Winterswijk is nog altijd niet gevonden. Afgelopen donderdag is zij na haar werk niet meer gezien. Rond 23.00 uur was Bo klaar bij haar werk aan de Waliënsestraat in Winterswijk. Het huis van haar ouders, waar ze woont, is daar niet ver vandaan. Of ze daar ooit is aangekomen, is niet duidelijk. Al vijf dagen leven familie en vrienden tussen hoop en vrees.

Volledig scherm Bo Rensink op 2 privéfoto's. © privéfoto's