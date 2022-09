Nieuws Gemist? Auto vliegt in brand na crash • Waarom boer Martin zich laat uitkopen

ZORGEN OM AMALIA | Politie en Openbaar Ministerie (OM) maken zich grote zorgen over de veiligheidssituatie van prinses Amalia en minister-president Mark Rutte na nieuwe signalen dat kopstukken van de Mocro-maffia het op een van hen zouden hebben voorzien. Dat meldt De Telegraaf, op basis van bronnen binnen politie en OM.



De vermeende topcrimineel Ridouan Taghi noemt de beschuldiging dat hij een aanslag zou (laten) voorbereiden op prinses Amalia of premier Mark Rutte ‘valse, ongefundeerde informatie’. Dat laat zijn advocaat Inez Weski in een drie kantjes tellende reactie weten.



NEDERLANDSE OVERLIJDT OP MALLORCA | Een 28-jarige Nederlandse vrouw is gistermiddag overleden na een val van de vierde verdieping van een hotel op het Spaanse eiland Mallorca, schrijven lokale media.



PARADROPPING MÉT PUBLIEK IS TERUG | 78 jaar na de geallieerde luchtlandingen op de Ginkelse Heide, werd zaterdag in Ede en omgeving het begin van Operatie Market Garden herdacht. Parachutisten werden zaterdagochtend gedropt boven de Ginkelse Heide. Vanwege de harde wind is de vrije val, van het zogenoemde pathfinderpeloton van de Luchtmobiele Brigade, geannuleerd.

DRUMPT WINT FRUITCORSO | Drumpt is de winnaar van het zestigste Fruitcorso in Tiel. De inzending bleef Maas en Waal (tweede) en nummer drie Buren voor, bleek zaterdagmiddag tijdens de tweede rondgang. Drumpt overtuigde met een muzikale, dansende en kleurrijke corsowagen. Lees meer.



BOER MARTIN LAAT ZICH UITKOPEN | Kamervragen, boze provinciale politici. Het uitkopen van boeren om met de stikstofruimte een snelweg aan te leggen, leidt tot veel kritiek. Maar voor de boer zelf is uitkoop vaak een broodnodige reddingsboei. Zoals voor Martin Ruitenbeek (61) uit Harskamp: ,,Formeel had ik nog wel even door kunnen gaan, maar het was goed zo.”



AUTO CRASHT EN VLIEGT IN BRAND | Een auto raakte van de weg, botste tegen bomen en vloog in brand, aan de Oostermeerweg in Linden vrijdagnacht. Twee mensen die in de auto zaten, zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht.



DODE BIJ STEEKPARTIJ | Bij een steekincident in het centrum van Nijmegen is vanmiddag een man (20) zo ernstig gewond geraakt dat hij is overleden. De vermoedelijke dader sloeg op de vlucht, maar meldde zich later op het politiebureau.

SERVALKAT IN DE TUIN | Een wilde servalkat heeft zaterdagochtend enkele uren de tuin van dierenarts Bas Arends bezet. De van oorsprong Afrikaanse kat gedroeg zich agressief en liet zich niet wegjagen. ,,Een huiskat is redelijk snel bang te maken, maar deze kwam in plaats van te vluchten blazend op mij af”, zegt Arends. Lees meer.



TRAINER PIEKERT OVER SUPERBOEREN | De Graafschap is na het 1-2 verlies tegen Almere City FC gezakt naar plek 18 in de Keuken Kampioen Divisie, maar trainer Adrie Poldervaart voelt nog steeds vertrouwen van de clubleiding. ,,Ik ben vooral teleurgesteld dat we de mensen niets kunnen geven. Dit is waardeloos.’’



VITESSE GELIJK IN AIRBORNEWEDSTRIJD | Laagvliegers Vitesse en Volendam hebben hun matige seizoensstart niet kunnen verbeteren. Bij het onderlinge duel in de GelreDome verdeelden de clubs de punten (1-1). Vitesse heeft nu vier thuisduels op rij niet gewonnen.

WORDT ANNEMIEK WERELDKAMPIOEN? | Annemiek van Vleuten gelooft in haar kansen om zondag voor de derde maal de wereldtitel tijdrijden te veroveren. De wielrenster uit Wageningen meldde zaterdag vanuit Australië op haar website dat het een parkoers is dat haar moet liggen. De wedstrijd is vannacht.

NADJA’S ONBESCHRIJFELIJKE NACHTMERRIE | Nadja Ensink-Teich belandt in een onbeschrijfelijke nachtmerrie als haar man even snel geboortekaartjes op de bus wil doen. Hij komt nooit meer terug. Hun dochter Fleur is dan elf dagen oud. Op straat steekt een verwarde man Zwollenaar Jeroen Ensink voor de deur van zijn huis ‘uit het niets’ dood. ,,Ik leef veel voller dan voor Jeroens dood. Ik waardeer dingen veel meer.” Lees hier haar verhaal.



BAKKERS SLAAN ALARM | Bakkerij Kaspers uit Doetinchem luidt de noodklok vanwege de hoge energieprijzen. De bakker met zes vestigingen heeft op korte termijn een ton nodig, anders is het einde verhaal. Collega Tom van Otterloo in Arnhem en De Steeg gaat binnenkort om deze reden een dag per week minder open.



JOHAN OVERLEEFDE AH-OVERVAL | Mensen zeiden na de overval dat hij was gevlucht, en dat daardoor de andere twee waren doodgeschoten. Zo was het die gitzwarte maandag in 1990 helemaal niet gegaan. Ruim dertig jaar na de Oosterbeekse supermarktmoorden doet vakkenvuller Johan in de podcast ‘Appie’ van De Gelderlander en AD tóch zijn verhaal. Voor het eerst. Lees meer en beluister de podcast.

