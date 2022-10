Nieuws gemist? Automobilist rijdt apotheek in Culemborg binnen • Aangifte van ex tegen Johnny de Mol geseponeerd

TRAGISCH ONGEVAL WATERPARK | Het waterpark in Kapel-Avezaath waar in juni vorig jaar een 8-jarig meisje verongelukte, voldeed niet aan de eisen. ,,Het is wrang voor de ouders dat hun verlies voorkomen had kunnen worden”, zei de officier van justitie vandaag tijdens de strafzaak.

LOONSVERHOGING | Schiphol geeft beveiligers nog eens een toeslag van 2,50 euro per uur om de personeelstekorten op de luchthaven tegen te gaan. Omgerekend gaat het om een stijging van 20 procent. Dat is de uitkomst van de onderhandelingen tussen Royal Schiphol Groep en FNV Schiphol en CNV Vakmensen. De nachttoeslag gaat met 35 procent omhoog. De afspraken gelden ook voor de beveiligers die werken op Rotterdam-The Haque Airport.

HISTORISCHE RESTEN ZEVENAAR | Tijdens de renovatie van het Raadshuisplein in Zevenaar zijn historische resten gevonden. Volgens kenners gaat hem om de Blekse (Blekse) Poort, één van de vier voormalige torens van stad. De gemeente is nog niet zo stellig en werd ondanks archeologisch vooronderzoek compleet verrast door de vondst.

STILLE COUVEUSE | Jaarlijks komen zeker zo’n 10.000 te vroeg geborenen in een couveuse terecht. Wat veel mensen niet weten, is dat deze kwetsbare baby’s dagelijks te maken krijgen met een overdosis aan geluid van ziekenhuisapparatuur. Dat kan ook anders, vindt ArtEZ-lector Artur Jaschke. Hij werkt aan een couveuse die de storende geluiden buitenlaat en aangename geluiden toelaat.

EUTHANASIE | Ze is amper 23 geworden. Op 22 maart 2016 maakte ze van dichtbij de aanslagen in Zaventem mee. Ze torste daarna zo’n ondraaglijk psychisch leed met zich mee, dat haar aanvraag voor euthanasie uiteindelijk werd aanvaard. Op 7 mei nam ze afscheid van het leven.

MAX VERSTAPPEN | Twee onderwerpen kwamen voor Max Verstappen herhaaldelijk aan bod in aanloop naar de Grand Prix van Japan. Zijn aanstaande wereldtitel én de geruchten over de ‘budget cap’. De wereldkampioen deed ermee wat hij altijd doet: hij liet het van zich afglijden.

JOHNNY DE MOL | Het Openbaar Ministerie (OM) seponeert de aangifte van mishandeling en poging tot doodslag die zijn ex-partner Shima Kaes tegen Johnny de Mol heeft gedaan. Het onderzoek heeft niet geleid tot voldoende bewijs, is vanmiddag bekendgemaakt. De Mol heeft ‘altijd vertrouwen gehad in het onderzoek en in deze uitkomst’, laat de Talpa-presentator via zijn management weten. Johnny zegt opgelucht te zijn nu mishandelingszaak van de baan is.

DRUGSDEALER | Een 27-jarige Eindhovenaar werd dinsdagmiddag net iets te laat gewaarschuwd door een van zijn connecties. De man dealt in drugs en kreeg een appje met de tekst ‘deze week geen snoepjes meer verkopen’. Maar die kwam niet op tijd. ‘Te laat, groetjes van de wijkagent’, kreeg de tipgever als reactie.

HUIS OUDER ECHTPAAR VERWOEST | Het rieten dak van een woonboerderij in Hall is donderdagmiddag in brand gevlogen. De woning is volgens de brandweer onbewoonbaar, maar niet compleet verloren gegaan.

RESTAURANT IN LOCKDOWN | Restaurants gaan gebukt onder de hoge inkoopprijzen en energiekosten. Ondernemers zijn genoodzaakt prijzen te verhogen en de terrasverwarming uit te laten. Restaurant Villa Copera in Tolkamer besluit zelfs vrijwillig de deuren twee maanden te sluiten.

HUIZENPRIJZEN OMLAAG | De huizenprijzen zijn in het derde kwartaal met 5,8 procent gedaald naar gemiddeld 425.000 euro. Nooit eerder daalden huizenprijzen volgens makelaarsvereniging NVM in één kwartaal zo hard. En het aantal huizen dat te koop staat stijgt enorm. NVM spreekt van ‘een kentering’. In Arnhem/Nijmegen daalden de prijzen zelfs met 9,1 procent in vergelijking met het voorgaande kwartaal.

AUTOMOBILIST RIJDT APOTHEEK BINNEN | Een patiënt die zijn medicijnen kwam ophalen, maar eerst een nummertje moest trekken is donderdag zo boos geworden, dat hij met zijn auto de apotheek in Culemborg binnenreed. Met gierende banden reed hij de pui aan gort. De 42-jarige man is aangehouden. ,,We krijgen steeds vaker te maken met boze en agressieve mensen aan de balie.”