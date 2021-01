Nieuws gemist? Avondklok is ingegaan en Tristan (11) verloor een hand door vuurwerk

Rond het moment dat dit artikel online verschijnt, gebeurt er ook wat historisch: de avondklok gaat in. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn Nederlanders verplicht om op bepaalde tijden binnen te blijven, in dit geval van 21.00 tot 04.30 uur. Wat houdt dat nou precies in, die avondklok? Rijden er nog wel treinen? Krijgen daklozen ook een bekeuring? En wordt mijn bakje shoarma nog wel bezorgd? Antwoorden op deze en andere vragen lees je hier.

Die avondklok is er natuurlijk vanwege het coronavirus. Hoe zit het daarmee? Het RIVM meldt 5487 nieuwe coronagevallen over het afgelopen etmaal. Dat is iets boven het gemiddelde van afgelopen week. Gisteren werden nog een kleine 5800 positieve tests geteld. In de regio valt vooral Nijmegen op: daar is het aantal besmettingen iets gestegen, terwijl het landelijk dus iets daalt.

,,Mama niet kijken, mijn hand ligt eraf.” Dat hoorde Pascale Groeneveld (47) haar zoon begin deze maand zeggen. De 11-jarige Tristan raakte blijvend gewond aan zijn linkerhand na het aansteken van een cobra die hij vond op straat. Hoewel het leven van het gezin nog steeds op zijn kop staat, wil moeder Pascale vertellen over het heftige ongeluk, de onzekere toekomst en de kwetsende opmerkingen op sociale media. ,,We leven nu bij de dag en daar zitten goede en slechte dagen tussen’’, vertelt ze in een aangrijpend interview.

Volledig scherm Tristan (Mils,11, Vinkeveen) heeft blijvend letsel nadat er illegaal en op een speelveld achtergebleven Cobra-vuurwerk in zijn hand ontplofte. © Marlies Wessels

Allemaal naar de finale van De Slimste Mens gekeken gisteravond? In een zinderende finale ging Rob Kemps van de Snollebollekes er met de winst vandoor, ten koste van cabaretier Andries Tunru. Laatstgenoemde pakte zijn verlies sportief op, want gisteravond verscheen er een video op zijn YouTubekanaal waarin hij het lied Samen Zijn van Willeke Alberti zong voor Kemps, die figureert in de hilarische videoclip. Samen Zijn was niet geheel toevallig het antwoord waarmee Kemps de finale besliste.

Vriendschappen die al decennialang bestaan, overleven corona niet. Verhitte discussies in WhatsAppgroepen, een verjaardag die niet meer zo gezellig was nadat het onderwerp ‘corona’ of ‘vaccins’ werd aangesneden, het zorgt voor breuklijnen in vriendengroepen en families bleek uit een oproep die De Gelderlander plaatste om ervaringen te delen. Hoe corona een splijtzwam kan zijn, lees je in dit artikel.