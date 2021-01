Nieuws gemist? Avondklok vanaf 21.00 uur, Gerry (85) staat vaccin af en familie Nouri spant zaak aan

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem: De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van donderdag 21 januari.

AVONDKLOK De Tweede Kamer gaat akkoord met een avondklok die zaterdagavond om 21.00 uur ingaat (en als gepland tot 04.30 uur duurt). Het straatverbod duurt tot en met 9 februari, verlenging is niet uitgesloten maar het kabinet wil de maatregel zo snel mogelijk ‘de prullenbak weer in’ als het kan.

CORONAKAART De sterk dalende trend in de landelijke besmettingscijfers was al voorbij, in de gemeente Druten is er nu zelfs sprake van een enorme piek. Met een groei van 75 procent van het aantal nieuwe besmettingen kruipt die Maas en Waalse gemeente naar de kopgroep van gemeenten met de meeste besmettingen per inwoner.

GERRY (85) STAAT VACCIN AF ‘Ik sta mijn vaccin graag af’, zegt menig hoogbejaarde nu het vaccineren van de ouderen is begonnen. Dat is een slecht idee, vindt hoogleraar ouderengeneeskunde Marcel Olde Rikkert. Al schuift het vaccin dan wel door naar de volgende in de rij, zegt het RIVM.

,,Waarom moeten mensen die dement zijn en in een verpleeghuis wonen eerder gevaccineerd worden dan bijvoorbeeld leraren?’’ De 85-jarige Gerry Geessink-Meutstege uit Winterswijk begrijpt eigenlijk niks van de volgorde waarin mensen gevaccineerd worden.

NOURI De familie van Abdelhak Nouri heeft bij de KNVB een arbitragezaak aangespannen tegen Ajax. Dat laat Khalid Kasem, de belangenbehartiger van de familie weten. Vorige week werd al duidelijk dat de club en familie er onderling niet uit waren gekomen.

Volledig scherm AMSTERDAM - Een eerbetoon aan Abdelhak Nouri voorafgaand aan Champions League voorronde wedstrijd Ajax tegen OGC Nice. © Brunopress

BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID Alle aandacht ging de afgelopen dagen naar de avondklok, maar het aangescherpte dringende advies voor bezoek thuis is voor veel mensen veel ingrijpender. Eén persoon per dag is sinds gisteren het maximum. Maar dat wakkert bij velen de burgerlijke ongehoorzaamheid aan. Want moeten opa’s en oma’s nu loten om hun kleinkinderen nog te kunnen zien?

LASERLIJN VOOR 1,5 METER AFSTAND Je loopt een drukke ruimte binnen. Zeg, een stationshal of een beurs. Wanneer een andere bezoeker nadert, verschijnt er plotseling een blauwe streep op de vloer. Komt die persoon binnen de 1,5 meter afstand, dan komen er kronkels in de lijn. Als de afstand weer 1,5 meter is, trekt de lijn recht. Kunstenaar Jólan van der Wiel ontwikkelde het idee met Nick Verstand. In innovatiecentrum Civon in Ulft is inmiddels een werkende versie van het ‘smart distancing system’ te zien.