Nieuws gemist? Baby Herman is het wonder van Velp en alle alarmbellen gaan af om extreem winterweer

GEEN HANDEN SCHUDDEN Thierry Baudet heeft zaterdagmiddag zónder handen te schudden campagne gehouden voor de verkiezingen op het plein van het stadhuis in Doetinchem. Een paar uur daarvoor had hij dat wel gedaan in Apeldoorn. ,,Maar hier is me dat verboden”, zei Baudet toen hij het podium in Doetinchem betrad.

Volledig scherm Thierry Baudet spreekt zijn aanhang toe in Doetinchem. © theo kock persfotografie

WONDER VAN VELP | Jessica Aaldering (23) uit Velp beviel maandag in de tandartspraktijk van René Klaassen van haar zoon Herman. Een bizarre geboorte. Ze wist niet eens dat ze zwanger was. Toen ze op straat steken kreeg in haar buik, brachten toevallig passerende politieagenten haar binnen bij de tandarts.

PROBLEMEN IN DE HORECA | In de Blaauwe Hand, Nijmeegs oudste kroeg, dreigt kopje onder te gaan. 27 jaar hard gewerkt, reserves aangelegd, maar nu is alles op. ,,Mijn pensioenpot is inmiddels leeg. Ik ben 61 en heb niet veel werkzame jaren meer om dat bij te spijkeren. Ook Heb ik een flinke belastingschuld. Technisch gezien ben ik failliet”, zegt kroegbaas Gert de Graaf.

Volledig scherm Gert de Graaf van café In De Blaauwe Hand. © Paul Rapp

CODE ROOD Het KNMI heeft voor zondag voor het hele land code rood uitgeroepen. Dit in verband met slecht zicht, snijdende kou en de kans op vorming van ‘verkeersbelemmerende‘ sneeuwduinen. Door de stevige oostenwind is er sprake van een sneeuwjacht. Hierdoor kunnen er sneeuwduinen ontstaan die voor het verkeer gevaarlijke situaties opleveren.

RELSCHOPPERS | De lancering van de avondklok leidde in de eerste dagen tot een ravage op straat. Wat bezielde de relschoppers en wat is hun achtergrond? Uit rechtszaken en persoonlijke gesprekken ontstaat een gevarieerd beeld. Van de notoire herrieschopper tot de keurige huisvader met baan en kinderen die plots ontspoort. Zo kwam de politie ze op het spoor. Lees na de reportage het verhaal van tien boosdoeners.

DRUK IN HET BOS Het bos is populairder dan ooit. Hoe leiden we de massale bezoekersstroom ook na corona in goede banen? Sluit pendelbussen en entreegelden niet uit, zegt hoofddocent Natuurbeheer en Ecologie Jos Wintermans.

Volledig scherm Drukte op de Posbank in tijden van corona. Archieffoto. © Gerard Burgers

AVONDKLOK | We leven inmiddels bijna twee weken met de avondklok. Ja, het is na negen uur stil op straat. Maar niet overal. Wat kom je tegen in de stad? Onze verslaggevers gingen op pad in Nijmegen. En dit is wat ze zagen.

