Nieuws gemist? Babyresten in tuin gevonden, vader en zoon dood in woningbrand en NEC wint

BABYRESTEN IN TUIN Er zijn maandag stoffelijke resten van een baby gevonden door de politie bij het onderzoek in en achter een woning aan de Krokusstraat in ’s-Heerenberg. Dat liet de politie dinsdag weten. De politie had uit betrouwbare bronnen vernomen dat in de tuin mogelijk een overleden baby begraven zou zijn.

GELDERLAND CORONA-OASE? Gelderland lijkt momenteel een soort ‘oase’ in coronaland. Waar de besmettingscijfers landelijk stijgen, dalen ze in Gelderland-Zuid. En in het midden en oosten van de provincie stijgen ze weliswaar, maar zijn er per inwoner veel minder mensen besmet dan elders.

EEN MILJOEN CORONAPRIKKEN Meer dan een miljoen Nederlanders hebben inmiddels een eerste dosis van een vaccin tegen het coronavirus gekregen, meldt het RIVM. Het aantal eerste prikken steeg afgelopen week naar 1.004.757. Van hen hebben 331.671 ook al een tweede dosis toegediend gekregen, waarmee ze in elk geval voorlopig tegen het virus beschermd zouden moeten zijn. Hier lees je alles over de corona-ontwikkelingen.

ERNSTIGE VERWAARLOZING Een 37-jarige vrouw uit Tiel, zelf in haar jeugd misbruikt, wordt ervan verdacht dat ze haar dochter vanaf haar zevende jarenlang mishandelde, kleineerde, opsloot, regelmatig geen eten gaf en zonder voldoende kleren buiten zette in de kou.

ACTIEDAG VAN DE HORECA De Nijmeegse horeca kwam in actie: ‘Wat ons betreft gaan de terrassen vanaf morgen écht open, dat kan veilig’. De zon scheen en de Nijmeegse horeca bouwde de terrassen weer op. De ondernemers wilden laten weten dat ze er nog zijn en pleitten daarmee voor snelle openstelling. Op veel plaatsen roerde de horeca zich. Zoals in Oosterbeek en Arnhem, en bijvoorbeeld Winterswijk en Wijchen.

FAMILIEDRAMA Bij een woningbrand in het Duitse Borken (20 km bij Winterswijk over de grens) zijn in de nacht van maandag op dinsdag vader (97) en zoon (60) om het leven gekomen. De politie houdt er ernstig rekening mee dat de oude vader de brand opzettelijk heeft aangestoken.

SEKSWERKERS NOG EVEN NIET Contactberoepen mogen vanaf woensdag weer. Maar de Arnhemse SM-studio Donna Fiera blijft tot frustratie van eigenaresse Jill Monrow gesloten.,,Op 1,5 meter afstand kan ik prima vernederen”, zegt Monrow. De eigenaresse van SM Studio Donna Fiera onderschrijft de door collega’s verstuurde brandbrief aan het kabinet. De branche is boos. Alle een-op-eencontactberoepen mogen weer, behalve sekswerkers.

NEC WINT NEC heeft de inhaalwedstrijd tegen FC Den Bosch dinsdag met 4-1 gewonnen. De ploeg van trainer Rogier Meijer was voor rust allesbehalve scherp voor het doel, maar liep in de tweede helft uit naar een ruime zege.

