Nieuws gemist? Bas heeft de ziekte van Lyme in zijn hoofd en eerste Oekraïners opgevangen in Harskamp

TON HENDRIKS HELPT OEKRAÏNERS | Terwijl Veiligheidsregio’s nog hard nadenken over opvang van Oekraïners, zijn in Groesbeek de eerste vluchtelingen al gearriveerd. Moeders, kinderen en zelfs een zwangere vrouw hebben hun intrek genomen in een leegstaand pand op de Muntberg. Hun huisbaas: Ton Hendriks.

BAS HEEFT LYME IN ZIJN HOOFD | Twee jaar geleden lag Bas Fennis (35) soms wel 24 uur in bed. ,,Niet om te slapen, dat deed ik maar een half uur per dag. Ik kon gewoon niet anders. Door de ziekte van Lyme, die bij mij in de hersens zit, deed mijn hele lichaam pijn.”

Volledig scherm Bas Fennis heeft Lyme en doet een inzamelingsactie. © Jan Ruland van den Brink

DE PRIJZEN BLIJVEN STIJGEN | Tanken aan de pomp in Nederland wordt dit weekend nog duurder als gevolg van de onrust op de oliemarkt door de oorlog in. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers gaan de adviesprijzen morgen opnieuw met meerdere centen omhoog.

EERSTE OORLOGSVLUCHTELINGEN AANGEKOMEN | Ruim een week na het begin van de Russische invasie in Oekraïne werden tientallen Oekraïense vluchtelingen vrijdagochtend wakker in de noodopvang in Harskamp. In afwachting van de ontwikkelingen in hun thuisland, zullen ze de komende tijd verblijven in het Veluwse dorpje. Een groter contrast met de oorlogssituatie in Oekraïne is bijna niet denkbaar. Desondanks proberen ze er het beste van te maken.

Volledig scherm De Oekraïense Nathalya Polyako (tweede van links), Tanya Nemerovskaya (tweede van rechts) en Julia Panova (uiterst rechts) met hun kinderen. Ze vluchtten begin deze week uit Oekraïne, waar het oorlog is, en verblijven de komende tijd in de noodopvang in Harskamp. © Herman Stöver © Herman Stöver

EERST CARNAVAL EN NU HET VIRUS | Het coronavirus leeft weer op, zoals al was voorspeld. Afgelopen etmaal zijn 68.345 mensen positief getest op het virus. Dat is het hoogste aantal sinds 12 februari, drie weken geleden. Vooral in het zuiden rijst het aantal besmettingen de pan uit.

HARDLEERSE LET | Tien jaar geleden in dit land veroordeeld voor het neersteken van iemand en als ongewenst vreemdeling het land uitgezet. In 2019 opgepakt, twee maanden vastgezet en weer uitgezet. En vorig jaar was hij weer terug. Op 17 november werd de Let (61) opgepakt bij de Coop in Arnhem toen hij een caissière met een groot mes bedreigde omdat hij een pakje sigaretten wilde hebben.

RUSSISCHE WANDELAARS WEREN? | Terecht of véél te vergaand? Het besluit om inwoners van Rusland en Belarus te weren bij de Nijmeegse Vierdaagse roept gemengde reacties op. ,,De gewone bevolking in Rusland kan hier niks aan doen.”

Volledig scherm Wandelaars in Nijmegen. © Paul Rapp

HIJ BEDELDE AAN DE DEUR VOOR CRACK | ,,Geef hem alsjeblieft geen geld en vraag hem niet binnen.” Dat zeggen de ouders van de ‘ochtendaanbeller’ die de afgelopen maanden de slaap verstoorde van tientallen bewoners van het centrum van Nijmegen. Met allerlei smoezen probeert de man aan geld te komen. Verslaggevers van deze krant hebben hem opgespoord.

LEES ALLES OVER DE OORLOG IN OEKRAÏNE | In de rugzak die donderdagavond werd gevonden bij een consulaire afdeling van de Russische ambassade in Den Haag zat een brandbare vloeistof. De politie heeft er vanmiddag een wachtpost geplaatst. Oekraïne wil dit weekend met Rusland een gespreksronde houden over het beëindigen van de vijandelijkheden. Volg alle ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne in dit liveblog.

Volledig scherm Oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne aan de grens met Polen. © AP

BEZORGEN PER DRONE IN GEVANGENIS | Bij de Penitentiaire Inrichting (PI) van Alphen aan den Rijn in Nederland heeft een drone vandaag een pak ‘Optimel’ drinkyoghurt gedropt op een luchtkooi. Door oplettende medewerkers is het pak met daarin smokkelwaar meteen onderschept.

