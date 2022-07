Nieuws gemist? Bedrijven en medewerkers bedreigd na boerenprotest • Wespen teisteren Oost-Nederland

GESTRAND NA CONCERT LADY GAGA | Tientallen fans van Lady Gaga moesten in de nacht van dinsdag op woensdag noodgedwongen overnachten op station Arnhem Centraal, nadat ze na afloop van het concert van de Amerikaanse ster in GelreDome de aansluiting misten op de laatste treinen naar huis. Concertorganisator Mojo vindt het vervelend, maar wijst ook op de eigen verantwoordelijkheid van de bezoekers.



Sommige fans kampeerden bij GelreDome om op tijd in de rij te staan voor de show.

NAAKT IN DE TUIN | Begin juni vorig jaar zat buurman H. (61) naakt met zichzelf te spelen in een stoel in zijn tuin aan de Tuinfluiter in Vriezenveen. Bewust, in de hoop dat zijn buurvrouw hem ziet. En dat was niet voor het eerst. De rechter vond het daarom nu tijd voor een straf.

EXPLOSIE BIJ HUIS VRIENDIN KLAAS OTTO | De explosie, dinsdagnacht in een woning van een jong gezin aan de Goedenrade in Den Bosch, was mogelijk bestemd voor een nabij gelegen woning aan Stapelen. Het gaat om een huis waar Klaas Otto, voormalig topman van motorclub No Surrender, regelmatig verblijft bij zijn vriendin Gracia K.

LICHAAM VERMISTE VROUW GEVONDEN | Het lichaam dat dinsdag in de Kraaijenbergse plassen werd opgemerkt door een voorbijganger, is inderdaad dat van de vermiste vrouw uit Nijmegen. Dat bevestigt de politie woensdag.

BENZINE FORS GOEDKOPER | De Franse regering wil de accijnzen op brandstof verlagen met 30 cent. Die maatregel komt bovenop een dwangmaatregel van de Franse overheid voor oliemaatschappijen, die ook 20 cent korting moeten geven. Dit is gedaan om boze Franse automobilisten tegemoet te komen. Kennelijk wil de Franse regering nieuwe toestanden met ‘gele hesjes’ voorkomen. In Nederland is de benzine het goedkoopst bij de pomp in De Heurne.

EXTREME WESPENOVERLAST | Wespenmaand augustus moet nog beginnen en de wespen zijn nu al niet weg te slaan. Dat belooft wat. Op een camping in De Lutte is de overlast zelfs zo erg dat een gezin met jonge kinderen en een vrouw vroegtijdig de camping verliet. Alleen al deze zomer werden op de camping acht wespennesten gevonden. ,,Met elk gemiddeld zo’n vijfduizend wespen. Dat zijn dus veertigduizend wespen op de camping.’’



