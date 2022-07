Nieuws gemist? Beek neemt afscheid van verongelukte Niels • Drugsketel knalt door dak • Sari stopt met voetbal

Oorlog Oekraïne LIVE | ‘Bewijs voor Russische aanval op gevangenen­kamp’, Zelenski bij eerste graanschip in haven Odessa

Oekraïne zegt over bewijs te beschikken dat de Russen een gevangenenkamp in bezet gebied hebben aangevallen. De eerste Russische soldaat die in Oekraïne is veroordeeld voor oorlogsmisdaden heeft een lagere straf gekregen. Zijn levenslange gevangenisstraf is in hoger beroep omgezet in vijftien jaar cel. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.

21:28