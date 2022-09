Nieuws gemist? Beetje steun van Prinsjesdag • Coronapas blijft • Man verkrachtte zijn tante

ZAAK SEM VIJVERBERG | Wat als de juf van je kinderen opeens niet meer op school is, omdat ze verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van een baby. Wat vertel je dan aan je kinderen?

MET EEN BIVAKMUTS OP | Een 38-jarige Arnhemmer wordt ervan verdacht dat hij afgelopen juni midden in de nacht de woning van zijn aangetrouwde tante in Zevenaar is binnengedrongen, naar haar slaapkamer is gegaan en haar heeft verkracht.

BESCHERMENGEL AAN HET WERK | Een groep met zeven ouderen uit het Apeldoornse Socrateshuis is vanmorgen in Beemte Broekland in een greppel beland. Ze zaten in een huifkar en raakten van de weg af.

GELBLASTERS THUISLATEN | Speelgoedwapens met een soort waterballetjes leiden tot meldingen van bezorgde mensen bij de politie in Oost-Nederland. Zij denken dat het om echte vuurwapens gaat, in plaats van namaak. Afdelingen van de politie in onder meer Arnhem en West Betuwe roepen kinderen nu op hun zogeheten gelblasters thuis te laten.

WIE WAS DIE HELDIN? | De 73-jarige Nijmegenaar die afgelopen dinsdag een schotwond opliep in Lent, is een vrouw die de schutter wegjaagde eeuwig dankbaar. Deze getuige zag het incident dinsdag op klaarlichte dag gebeuren en twijfelde niet. Ze ging op de 23-jarige schutter af, waarna hij op de vlucht sloeg. ,,Anderen keken juist toe.”

DE PARACHUTES STAAN WEER BOL | Het was vrijdagmorgen weer heel even 1944 boven de glooiende velden van Klein Amerika in Groesbeek. Tientallen parachutisten in ouderwets militair tenue sprongen uit een historische Dakota om de bevrijding van de regio te gedenken. En voor hun plezier, natuurlijk.

TOCH NOG DIE CORONAPAS | Het kabinet wil op van verzoek onder meer de horeca- en de cultuursector alsnog het coronatoegangsbewijs in de gereedschapskist opnemen. Ondernemers en instellingen zien de coronapas als ‘laatste redmiddel’ als sluiting dreigt bij een opleving van het virus.

MAANDENLANG GESLOTEN | Het verwijderen van de kruising N18/Zieuwentseweg bij Lichtenvoorde begint in februari 2023. De verwachting is dat het grootschalige werk aan de weg zo’n vijf maanden duurt, laat de gemeente Oost Gelre weten.

WAT VINDT ELLEN VAN CUBANOS? | ‘Cubanos is meer Achterhoeks dan latino, maar zeker leuk voor een avondje uit met prima eten.’ Een Cubaanse zaak in het Achterhoekse Groenlo. Ik heb angstvisioenen van ketens met te veel goedkoop slecht voedsel. Maar dat blijkt het na onderzoek niet te zijn, dus we gaan het proberen in het verre oosten. Lees hier hoe het beviel.

CODE GEEL | De komende dagen krijgen we een voorproefje van de herfst. Vanwege de (onweers)buien en zware windstoten die op komst zijn, heeft het KNMI voor vanmiddag code geel afgegeven voor heel het land. Rijkswaterstaat zegt dat automobilisten rekening moeten houden met mogelijke drukte op de weg door het slechte weer. Ook Gerrit Vossers waarschuwt in zijn Weekend Weerpraot.

TERUG BIJ ZIJN GESNEUVELDE MAKKERS | Arnhem-veteraan John Jeffries neemt afscheid als soldaat en rust nu tussen zijn gesneuvelde makkers van 1944. De Airborne begraafplaats in Oosterbeek is de enige militaire begraafplaats waar as wordt uitgestrooid van veteranen die de strijd hebben overleefd. Het geeft aan hoe intens de vriendschap van de veteranen met hun lotgenoten in de oorlog was.

WAT BRENGT PRINSJESDAG? | De grote koopkrachtval van de afgelopen maanden wordt volgend jaar maar deels gedempt. In 2023 staat een plusje van 3,9 procent genoteerd. Dat betekent iets meer geld in de portemonnee, vooral voor uitkeringsgerechtigden overigens. Maar dat volgt dus op een dikke min dit jaar van bijna zeven procent. Lees hier alles over Prinsjesdag 2022.