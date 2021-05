Nieuws gemist? Bejaarde randt huilende vrouw aan en zo kwam Bernjan onder de verf te zitten

NOODLANDING Een Chinook-helikopter heeft donderdagmiddag een noodlanding gemaakt op het Wekeromse Zand in Wekerom. De defensiehelikopter was aan het oefenen met drie andere Chinooks in de omgeving. Rond 13.30 uur kondigde zich via meldingen een technisch probleem aan het toestel aan. Reden voor de vliegers om het toestel neer te zetten.

SHOVEL-AANSLAG Een van de drie verdachten van de shovel-aanslag op een persfotograaf in Lunteren blijft drie maanden langer vastzitten. De raadkamer van de rechtbank Gelderland in Arnhem heeft dat donderdagmiddag besloten.

BEJAARDE RANDT HUILENDE VROUW AAN Ze zat wat te huilen op een bankje, toen een bejaarde man naast haar kwam zitten. Hij vroeg of ze iets nodig had: drugs, geld, eten, sigaretten of alcohol misschien? Hij sloeg een arm om haar heen. Maar al snel ging de arm van de 83-jarige A.S. richting haar billen en borsten. Terwijl zij verstijfde, grepen twee jongens die voorbij kwamen rijden in.

‘IK WORD KAPOTGEMAAKT’ Tranen van vreugde rolden over de wangen van Romy-Lisa Verhofstadt. Zó blij was de eigenaresse van lunchroom Bij Jan vorige week met de opening van de terrassen. De tranen kwamen dinsdag opnieuw. Nu van verdriet: Verhofstadt moest haar terras na nog geen week al afbreken van de gemeente. ,,Ik word kapotgemaakt. Waar gaat dit heen?”

Lunchroom Bij Jan moet terras opruimen. (li) Romy-Lisa Verhofstadt.

VERFCRASH De 28-jarige Bernjan zou vanmiddag met een vriend de muren van zijn nieuwe appartement gaan witten. Een kop-staartbotsing op de Burgemeester Drijbersingel gooide roet in het eten. Althans roet, vooral flinke klodders witte muurverf.

Hoewel zijn auto moest worden weggesleept en de verfsmurrie overal zat behalve in de emmer, kan Bernjan wel lachen om het onfortuinlijke verfongeval. ,,Het is allemaal heel erg zonde natuurlijk, maar het was ergens ook wel heel grappig.’’

DONATIES Archie viert vandaag zijn tweede verjaardag en zijn ouders maken van die gelegenheid gebruik om donaties te vragen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan vragen schenkingen voor betere toegang tot coronavaccins over de wereld. Dat schrijven de twee in een brief die verschenen is op de website van hun stichting Archewell.

Archie en Meghan.

NU ALWEER TE KOOP Ze woonden dankzij RTL 4 pas nét in hun gerenoveerde Nijmeegse woning, maar nu staat het huis alweer te koop. Alex en Pien, het stel dat in december te zien was in het populaire RTL-programma Kopen zonder kijken, gaan vijf maanden na de uitzending al verhuizen.

Met hun zoon Nolan kwamen ze terecht in een pand in de Van Peltlaan waar van alles aan moest gebeuren. In eerste instantie reageerden ze stomverbaasd. ‘Het is van binnen één grote ellende. Het lijkt of het instort’, zei Pien in de uitzending. ‘Hoe meer ik zie, hoe meer er moet gebeuren. Dit is niet te doen.’

TEMPEL HERRIJST DOOR DROOGTE Door de extreme aanhoudende droogte in de regio Guanajuato in Mexico is de tempel van de Virgen de los Dolores, die in het midden van de negentiende eeuw werd gebouwd, na veertig jaar voor het eerst boven water verschenen.