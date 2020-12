Nieuws Gemist? Bekend restaurant failliet en Rutte somber over versoepelingen

RUTTE SOMBER | Premier Mark Rutte toont zich somber over eventuele versoepelingen van de coronamaatregelen komende tijd. ,,Het ziet er op dit moment gewoon niet goed uit”, zei hij vandaag na afloop van de ministerraad.

RESTAURANT FAILLIET | De eerste lockdown grepen Bert en Diana Stomphorst aan om met restaurant The Hunting Lodge in Rozendaal een nieuwe koers te gaan varen. Na een prima zomer deed de tweede gedwongen sluiting het bedrijf de das om: ,,Het is allemaal heel verdrietig.’’



In Wijchen voerde de horeca actie om te laten zien hoe zwaar de coronasluiting is: ,,Voor veel zaken is het nu eigenlijk al klaar.’’

MONDKAPJES | De gezichtsbedekking die sinds dinsdag verplicht is in openbare gebouwen, houdt de gemoederen bezig. Vandaag haalde de Jumbo in Nijmegen het nieuws door een klant die geen mondkapje droeg en niet reageerde op een vermaning, subiet de deur te wijzen.

SPECTACULAIRE OPERATIE | Millimeter voor millimeter schoof de nieuwe vleugel van Museum Arnhem vrijdag over de stuwwal langs de Nederrijn. Het was onderdeel van de spectaculaire operatie waarmee het museum straks boven de helling een zwevende museumvleugel heeft.

CORONAKAART | De daling van het aantal nieuwe coronabesmettingen per week is ten einde. Bovendien hadden de gemeenten Arnhem en Veenendaal nog nooit zoveel nieuwe besmettingen als er de afgelopen 24 uur zijn gemeld. Ook in Ede zijn veel nieuwe gevallen geteld. Kijk hier hoe het zit in jouw gemeente.

REN-JE-ROTMOEDER | Alleenstaande moeder Wendy Koers (38) uit Arnhem fietst zich het apezuur om dochter Syrena en zoon Bruce naar school te brengen en ze weer op te halen. Oorzaak: Bruce mag niet meer met de schooltaxi.

VOETBAL | Gelukkig rolt de bal nog in de ere- en eerste divisie. De Graafschap speelde vanavond bij MVV en won daar met 3-2. Vanavond kun je op de site de samenvatting terugkijken.



Vitesse ontmoet morgenavond PEC Zwolle. De wedstrijd is live te volgen via onze site. NEC speelt zondagmiddag tegen FC Den Bosch.

