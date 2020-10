Nieuws gemist? Bekende Groesbeker aangehouden voor digitaal kinderlokken; bloemen bij Nijmeegs huis Eddie van Halen

Politie zoekt pinner na appje aan ‘moeder’ met vraag om geld

15:07 DIDAM - Een vrouw uit Didam is slachtoffer geworden van een een inmiddels bekende maar nog altijd gehaaide oplichtingstruc. Via WhatsApp kreeg zij op 5 februari dit jaar een vraag van haar zoon, die geld nodig had. De vrouw maakte daarop in totaal 1.500 euro over naar twee verschillende rekeningen.