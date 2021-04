Nieuws gemist? Bekerdroom Vitesse in duigen; blijven de terrassen en winkels nog dicht?

BEKERDROOM VAN VITESSE VALT IN DUIGEN Vitesse is er zondagavond niet in geslaagd voor de tweede keer in de clubgeschiedenis de KNVB-beker te winnen. In een lege Kuip ging de Dennenappel naar Ajax, de 20e voor de Amsterdammers. Invaller David Neres besliste de finale in blessuretijd, 2-1.

Volledig scherm David Neres scoort de winnende treffer. © ANP

DE BULDERLACH VAN DE VEERBAAS IS VERSTOMD De bekende Maas en Waalse veerbaas Peer Witzel uit Alphen is vrijdag na een ziekbed overleden. Witzel, die zijn vrouw Anja, vier kinderen en twee kleinkinderen nalaat, is 64 jaar geworden. Met filmpjes mét deze aanstekelijke lach, haalde Witzel de tv-programma’s De Wereld Draait Door en Jinek.

ZIEKENHUISPERSONEEL VREEST DE KOMENDE WEKEN Steeds meer coronapatiënten die in het ziekenhuis terechtkomen, belanden meteen op de intensive care. Artsen en verpleegkundigen op de speciale Covid-unit in Ede - murw gebeukt door het virus - maken zich grote zorgen, ook om het trage vaccineren. ,,We zijn echt moe. Maar de piek is nog niet bereikt.’’

IS DIE AUTO DAAR IN HET WATER VAN JULLIE? Een fietser heeft zaterdagavond een auto ontdekt die langs de Berkendijk in Bredevoort onder water lag. De fietser schakelde de hulpdiensten in voor de auto te water.



De fietser klopte bij een woning tegenover de plek waar de auto te water ging aan en vroeg of het mogelijk hun auto kon zijn.



De bewoner moest tot zijn schrik vaststellen dat het inderdaad zijn auto was die van de oprit moet zijn gerold en zo van de Berkendijk is afgedoken.

Volledig scherm De auto die te water ging in Bredevoort. © News United

ZILVER VOOR GRAAFSE JUDOKA GUUSJE STEENHUIS Judoka Guusje Steenhuis heeft Europees zilver veroverd in de klasse tot 78 kilogram. De 28-jarige Graafse verloor zondag in de eindstrijd van de EK in Lissabon van de Poolse Beata Pacut. Ze kreeg in de finale in de golden score haar derde straf.

JACOB EN NINA MOGEN TOCH BLIJVEN Het nieuws van de week: de Syrisch-Nijmeegse vluchteling Jacob (13) en zijn moeder Tina (31) mogen toch in Nederland blijven. Een terugblik in zes vragen.

TERRASSEN EN WINKELS OPEN? EVEN GEDULD Het kabinet hakt dinsdag de knoop door over versoepelingen van coronamaatregelen, maar er zijn ‘positieve signalen’ dat dit mogelijk gaat worden. Dat was de conclusie van het overleg vandaag in het Catshuis. Hoewel de stemming vooraf somber was, klinken er inmiddels wat montere geluiden.

COLLEGE TOUR MET TWAN HUYS TERUG College Tour keert 11 mei terug. Na zo’n twee jaar afwezigheid keert het interviewprogramma College Tour volgende maand terug op televisie. De eerste aflevering wordt op 11 mei uitgezonden, heeft KRO-NCRV bekendgemaakt. De gasten worden op een later moment aangekondigd.