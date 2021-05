Nieuws gemist? Beleggers kopen straten vol sociale huur op en jonge eekhoorn klimt in broek voor hulp

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem: De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van vrijdag 7 mei.

ANGST VOOR BEWAPENING BOS’S | Veel gemeenten in Oost-Nederland staan huiverig tegenover verdere bewapening van hun boa’s. Ze vrezen onder meer dat een boa te veel op een politieagent gaat lijken. De vraag naar hulpmiddelen als pepperspray, wapenstok en handboeien neemt onder boa’s en hun vakbonden toe omdat de boa een steeds grotere rol speelt in handhaving en toezicht en daarbij vaker te maken krijgt met agressie en geweld.

HONDERDEN FANS ZWAAIEN SPELERS DE GRAAFSCHAP UIT | Een bijzondere actie van fans van voetbalclub De Graafschap. Ruim honderd trekkers vormden een erehaag op de snelweg, om de spelers uit te zwaaien op weg naar de beslissende promotiewedstrijd van de club.

LET OP: JONGE EEKHOORN DIE TEGEN JE OP KLIMT HEEFT HULP NODIG | Je staat even stil tijdens een wandeling in het bos. En ineens is daar een jong eekhoorntje dat naar je toe komt en tegen je broekspijp omhoogklimt. Het lijkt schattig en je zou denken dat het jonge beestje wil spelen. Maar nee, laten medewerkers van Dierenambulance Nederrijn weten. ,,Ze hebben hulp nodig.”

SLECHTS EEN MELDING OVER NEPDRUGSBUSJE DAT MAAND LANG RONDREED | Een wit busje, geparkeerd zoals criminelen dit doen om drugsafval te dumpen. Van Tilburg tot Haaren en van woonwijk, tot winkelcentrum en buitengebied. Zou het opvallen? Niet dus. En dat is zorgelijk, meent de politie.

Volledig scherm Lokbusej met drugsafval. © Pix4Profs / Joris Buijs

MEER NIEUWE CORONABEMETTINGEN | De Europese medicijnautoriteit EMA zegt een versnelde toelatingsprocedure te zijn gestart voor een experimentele coronabehandeling van GlaxoSmithKline. Het middel zou ziekenhuisopname of overlijden bij besmette personen moeten voorkomen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.

TE ZWARE MENSEN NIET WELKOM BIJ SONGFESTIVAL | Mensen met zeer ernstig overgewicht mogen niet deelnemen aan Fieldlab-evenementen, en dus ook niet naar het Eurovisie Songfestival. Hoe wordt dat gecontroleerd? ,,Wij gaan geen weegschaal bij de deur neerzetten.’’ Alleen onder speciale voorwaarden is publiek welkom bij het songfestival, dat van 18 tot en met 22 mei in Rotterdam plaatsvindt.

Quote Af toe krijgen we negatieve reacties, maar daar trekken we ons niets van aan

GEZIN BREIDT VOOR 11E KEER UIT: NA ALEX, AXEL, XELA, LEXA, XAEL, XEAL, EXLA, LEAX, XALE EN ELAX IS ER NU...ALXE | Het Belgische stel Gwenny Blanckaert en Marino Vaneeno verwelkomden onlangs hun elfde kindje. Een gezin met elf kinderen is op zich al heel uitzonderlijk, maar alle kinderen hebben ook nog eens dezelfde vier letters in hun naam. Alex (13), Axel (12), Xela (11), Lexa (10), Xael (9), Xeal (8), Exla (5), Leax (4), Xale (2) en Elax (1) hebben er met Alxe een kersvers zusje bij. ,,Af toe krijgen we negatieve reacties, maar daar trekken we ons niets van aan”, zegt hun moeder. ,,Wij houden van onze kinderen.”

SOCIALE HUURWONINGEN IN DE UITVERKOOP | Woningcorporaties hebben vorig jaar 18.000 sociale huurwoningen verkocht. Fors meer dan in 2019 toen 11.000 woningen van eigenaar verwisselden, zo blijkt uit cijfers van het Kadaster. Veel van die woningen komen in handen van beleggers.