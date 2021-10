Nieuws Gemist? Benzineprijs door magische grens en Nijmegen gaat los in grootste partytent

HISTORISCH: BENZINEPRIJS NAAR 2 EURO Moet je vandaag tanken? Dan ben je duur uit: De gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine is vandaag voor het eerst door de grens van 2 euro gegaan. Voor een liter E10 (Euro95) vragen de vijf grootste oliemaatschappijen nu gemiddeld 2,001 euro. Dat blijkt uit cijfers van consumentencollectief United Consumers. De voornaamste oorzaak daarvan is de hoge olieprijs.



CAMERA’S OP ‘CIRCUIT ARNHEM’ Het gemeentebestuur van Arnhem overlegt met het Openbaar Ministerie over de komst van snelheidscamera’s op de singels rond het stadshart tegen asociaal rijgedrag. Wethouder verkeer Roeland van der Zee erkent dat het probleem ‘zeer hardnekkig’ is op de singels, die in de volksmond ‘Circuit Arnhem’ zijn gaan heten. Lees meer.



WOLF DOOD In Stroe op de Veluwe is vandaag een dode wolf gevonden. Volgens de Zoogdierenvereniging is het dier vermoedelijk aangereden. Onderzoek moet duidelijkheid bieden over de doodsoorzaak, wanneer de wolf is overleden en de identiteit.



THE HUNTER MAG SPELEN VOOR HET ZESDE VAN HC'03 Klaas-Jan Huntelaar mag nu ook officieel de amateurvelden op. De Duitse voetbalbond DFB heeft de 38-jarige spits vrijgegeven. De voormalige topspits van onder meer Ajax en Schalke 04, bijgenaamd The Hunter, voetbalde afgelopen weekeinde al mee in het zesde elftal van amateurclub HC ‘03 uit Drempt, maar achteraf bleek dat het papierwerk nog niet volledig was afgehandeld. Lees meer.

Volledig scherm Klaas-Jan Huntelaar op archiefbeeld. © ANP

VROUW KRIJGT TRAP VAN GEWOND PAARD Een vrouw is vanmiddag gewond geraakt door een trap van een paard in Silvolde. Het slachtoffer was onderweg met het dier in de trailer. De kar slingerde, waarna de bestuurster de combinatie langs de kant van de weg zette. Toen ze de klep opendeed zag ze dat het dier was gevallen en daarbij gewond was geraakt. Het paard probeerde vervolgens op te staan en trapte de vrouw daarbij tegen haar hoofd.



DE EERSTE WEEK ZONDER 1,5 METER OP KANTOOR We mochten voor het eerst weer officieel naar het werk. Holt personeel weer richting het bureau of gebeurt dat schoorvoetend? En hoe gaan bedrijven in de regio daar dan mee om? Lees meer.



UITDAGER RICO VERHOEVEN SPREEKT Jamal Ben Saddik (30) staat later deze maand tegenover Rico Verhoeven in GelreDome in Arnhem. Hij wil daar het absurde kalenderjaar wil hij daar van zich af vechten. Maar niet voordat hij zijn verhaal heeft verteld over zijn celstraf, een gevaarlijke rugblessure, kanker die terugkwam én een depressie: ,,Ik zat er echt helemaal doorheen.” Lees het exclusieve interview.

Volledig scherm Dag anderhalvemetersamenleving op kantoor: Bij bouwbedrijf De Vree en Sliepen worden de banners met maatregelen tegen verspreiding virus weggehaald en in de bezemkast neergezet. © Raphael Drent

DOMPER VOOR EVENEMENTENBRANCHE Een flinke domper voor de evenementenbranche: nachtclubs en andere binnenevenementen moeten voorlopig vasthouden aan de regel van 75 procent van de bezoekerscapaciteit en moeten de deur sluiten om middernacht. Dat heeft de rechter bepaald in het kort geding dat de evenementenbranche aanspande tegen de overheid. De branche is ‘diep teleurgesteld’ en denkt na over nieuwe stappen.



CORONA-UPDATE De daling van het aantal coronagevallen vlakt af. Voor de vierde dag op rij zijn er iets meer dan 1700 positieve tests geregistreerd. Dat is ook bijna gelijk aan vorige week vrijdag, en daardoor veranderde het gemiddelde nauwelijks. Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is opnieuw afgenomen, het reproductiegetal steeg de afgelopen week licht, tot 0,93. Zolang het cijfer onder de 1 zit daalt het aantal positieve tests, maar hoe dichter bij de 1, hoe langzamer die daling gaat. Lees bij in ons liveblog.



DRUKSTE AVONDSPITS Het is vrijdagmiddag druk op de weg. Om 16.30 uur stond er 650 kilometer file en daarmee is het de drukste spits van dit jaar tot nu toe, aldus de ANWB. Lees meer.



NIJMEGEN GAAT LOS IN GROOTSTE PARTYTENT Wie nog geen zin had in een feestje, krijgt het bij het zien van de kleuren van de grootste feesttent van Europa vast wel. De paarse tent staat klaar in het Goffertpark. Daar kunnen zaterdag 15.000 bezoekers uit hun dak gaan tijdens Het Foute Oktoberfest.



Beelden van de voorbereidingen bekijk je hier:

TOBIAS HELPT PETER DIE STUDIEBEURS MOET OPHOESTEN De Arnhemse ondernemer Tobias Haagsma trekt zich het lot aan van student Peter. Hij schrok van een artikel waarin werd beschreven dat de student zijn studiebeurs dreigt te moeten terugbetalen omdat hij tijdelijk thuis woonde toen hij een chemokuur kreeg. ,,Wat die jongen overkomt, is niet eerlijk, daarom wil ik wat voor hem doen.” Lees meer.



NEC VS FORTUNA NEC kan zaterdag in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard niet beschikken over Dirk Proper. De middenvelder heeft opnieuw wat klachten gekregen. Mikkel Duelund is er normaal gesproken wel weer bij en Pedro Ruiz zit voor het eerst bij de wedstrijdselectie.



VITESSE VS FEYENOORD Vitesse is nog maar net bekomen van de energievretende Europese wedstrijd tegen Stade Rennais of Feyenoord komt zondag alweer op bezoek. Het is onzeker of vormgever Riechedly Bazoer op het veld staat bij de geelzwarten: hij heeft een schouderblessure overgehouden aan het treffen met de Fransen.



Bekijk de voorbeschouwing van onze clubwatcher Lex Lammers:

