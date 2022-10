Nieuws gemist? Bert en Chantal geven hun energiecompensatie aan mensen die het beter kunnen gebruiken • Dit is het rampgebied als kernbom op Kiev valt

DOETINCHEM LOOPT MILJOENEN MIS | Een ‘domme’ fout tijdens het invoeren van gegevens zorgt ervoor dat Doetinchem miljoenen euro’s minder van het rijk krijgt dan was voorzien. Die fout werd ontdekt tijdens een controle van de begroting voor de komende jaren, die onlangs werd ingediend door de gemeente.

GGD VRAAGT PRIKVOLGORDE TE RESPECTEREN | Alle volwassenen kunnen momenteel via het online portaal van de GGD een herhaalprik tegen corona inplannen. Dat bevestigt een woordvoerder van GGD GHOR, de koepelorganisatie van de GGD‘s in Nederland. Al is dat niet de bedoeling.

COUREUR VICTOR STEEMAN (22) OVERLEDEN | Plaats twee op het ereschavot in Portimão bleef zondag leeg tijdens de WK-huldiging. Coureur Victor Steeman uit Lathum werd tweede over het seizoen 2022, maar vocht op dat moment voor zijn leven.

PRODUCENT WIL SINTERKLAASFILM NIET MEER LATEN ZIEN | Het Paard van Sinterklaas, een van de meest succesvolle Nederlandse familiefilms van de afgelopen twintig jaar, is op dit moment niet meer te zien voor publiek. Producent Burny Bos wil niet dat de film nog wordt vertoond omdat er zwarte pieten in voorkomen. De titel is ook niet opgenomen in het programma van festival Cinekid dat komende week plaatsvindt en waar Bos de hoofdgast is.

AJAX GAAT ONDERUIT TEGEN NAPOLI | Ajax, de club die zich zo graag wil meten met de voetbalelite, weet na vier pouleduels al dat het zeer waarschijnlijk verder moet in de Europa League. Napoli liet na de historische blamage van vorige week andermaal zien dat het elftal van coach Alfred Schreuder aan alle kanten rammelt: 4-2.

NIEUWE ‘MEILANDJES-KWESTIE’ IN BRONCKHORST | Een Zelhemse boer die met zijn zoon en schoondochter in een boerderij woont, heeft zijn zaakjes niet voor elkaar volgens de gemeente Bronckhorst. Die heeft zijn boerderij aan de Nijmansedijk in Zelhem opgesplitst in twee bedrijfswoningen, zodat alles weer klopt volgens het bestemmingsplan.

LUNTERSE RACEFANS BOUWEN EIGEN RED-BULL BUS | Van Barcelona tot Boedapest met ook tussenstops in het Oostenrijkse Spielberg en het circuit van Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen. Als Max Verstappen in 2023 op jacht gaat naar zijn derde Formule 1-kroon, weet hij zich gesteund door een fanatiek supporterslegertje uit Lunteren. Die trips ondernemen zij in een zelf geprepareerde touringcar in de Red Bull-kleuren.

BAAS ZIEKENHUIS STAPT OP NA GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG | Bestuursvoorzitter Olof Suttorp van het Amphia Ziekenhuis in Breda en Oosterhout heeft zich schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag richting een medewerker. Hij vertrekt als baas van het ziekenhuis.

BOZE MANNEN DRINGEN SCHOOL BINNEN EN GOOIEN MET TAFELS EN STOELEN | Dat waren angstige momenten woensdagmiddag bij het Liemers College aan de Landeweerdijk in Zevenaar. Terwijl de school volop in bedrijf was, drongen drie mannen het gebouw binnen. Het trio liep rechtstreeks naar de kantine en begon daar agressief tafels en stoelen omver te gooien.

NA 15 JAAR HUWELIJK VERTELT JULIA DAT ZE TRANSGENDER IS | In 2025 is het Nijkerkse echtpaar Haarman 25 jaar getrouwd. Nu Julia in transitie is gegaan naar vrouw en ze haar vrouw Esther haar opnieuw ten huwelijk heeft gevraagd, willen ze hun huwelijksgeloften dunnetjes overdoen en zo ook taboes doorbreken voor de buitenwereld.

Volledig scherm Julia en Esther Haarman uit Nijkerk zijn al vele jaren getrouwd, als partner onthuld dat hij zich al zijn hele leven vrouw voelt. Die gevoelens wil hij niet langer wegdrukken en sinds kort gaat hij als vrouw door het leven. © Ruben Schipper Fotografie

BERT EN CHANTAL GEVEN ENERGIETOESLAG WEG | Geld als water? Nee dat hebben Chantal en Bert niet. En toch kiezen ze er voor om hun energietoeslag die ieder huishouden in Nederland binnenkort krijgt weg te geven. En ze doen er nog een schepje bovenop. ,,Dat de armoede ook in Nederland zichtbaar wordt, raakt ons.”

KEES VAN DER SPEK KENT NOG MEER ‘MISMATCHES’ VAN SPOORLOOS | Het schandaal rond het tv-programma Spoorloos blijkt nog omvangrijker. De makers kwamen afgelopen maandag in het nauw toen bleek dat journalist Kees van der Spek voor zijn RTL-programma Oplichters aangepakt mismatches had ontdekt.

KABINET TE STELLIG VOOR AVONDKLOK EN VACCINS | Ingrijpende coronarestricties als de avondklok en scholensluiting zijn nooit goed geëvalueerd, waardoor bij de start van een nieuwe coronagolf nog altijd onduidelijk is wat de effecten zijn. Ook hield het kabinet te weinig rekening met verschillende virusscenario’s en communiceerde het te stellig in de maanden na de paniekperiode van de eerste uitbraak.

THEO JANSSEN WORDT ASSISTENT VAN COCU | Phillip Cocu krijgt hulp bij Vitesse. Om te overleven in de eredivisie wordt clubman Theo Janssen als assistent-trainer aan de technische staf toegevoegd. Hij start per direct met zijn werkzaamheden in Arnhem.

‘BORSTENGLUURDER’ RIJNSTATE AANGEHOUDEN | De politie heeft dinsdag een man aangehouden op verdenking van computervredebreuk en schending van het ambtsgeheim. De man wordt ervan verdacht ongeoorloofd bij ziekenhuis Rijnstate 160 dossiers met borstenfoto’s te hebben bekeken.

NAOUFEL (6) UIT COMA EN BEWEEGT | De 6-jarige Naoufel, die vorige week werd aangereden op een zebrapad door een automobilist die door rood reed, is ontwaakt uit zijn coma. Het jongetje praat nog niet, maar kan wel weer bewegen en lijkt te begrijpen wat er tegen hem wordt gezegd. Zijn ouders zijn opgelucht en dankbaar. De verdachte, die zichzelf vrijdag bij de politie meldde, komt vandaag weer vrij.

DIT IS HET RAMPGEBIED ALS DE GROOTSTE KERNBOM OP KIEV VALT | De Russische president Vladimir Poetin voert de nucleaire dreiging op en hij ‘bluft niet’, zo zei hij twee weken geleden. Als de grootste kernbom die ooit is getest valt op Kiev, dan vaagt Kiev van de wereldkaart. Maar wat zullen we daarvan merken in Nederland? Hoe groot is het rampgebied?