Nieuws gemist? Bert Visscher heeft kanker • Baby onder verdachte omstandigheden overleden

BABY OVERLEDEN | De politie heeft dinsdagmiddag de Beuningse ouders van een baby aangehouden die 2 november overleed in het ziekenhuis in Nijmegen. Het kindje werd op 1 november met ernstig letsel binnengebracht in een ziekenhuis en overleed een dag later.

PORTRET VAN GOGH | Zou het dan écht? Andries van Beek (41) uit Beneden-Leeuwen acht de kans mogelijk dat hij een foto van Vincent van Gogh heeft gevonden. De verzamelaar hoopt op de ‘vondst van de eeuw’, maar Van Gogh-kenner Ron Dirven heeft zijn twijfels. „Het is wel spannend”, vindt Van Beek.

BERT VISSCHER HEEFT KANKER | Bert Visscher heeft prostaatkanker. Het impresariaat van de 62-jarige cabaretier laat dinsdag weten dat de ziekte bij hem in een beginstadium is geconstateerd. Visscher zal de komende weken behandelingen ondergaan. Daarom zijn enkele voorstellingen verplaatst naar komend seizoen. Het is niet duidelijk wat zijn ziekte voor de shows in Tiel betekent.

MEER MENSEN MET SPINNENANGST | De valse wolfspin rukt op. Gevaarlijk is hij niet, maar veel mensen vinden de (voor Nederlandse begrippen) flinke spin toch wel een beetje eng. Psycholoog Jan van den Berg ziet dat meer mensen zich in Nijmegen melden bij Angstbehandelcentrum IPZO met een angst voor spinnen.

DOCHTER TOTILAS DOOD | Sonarbootjes, warmtecamera’s en drones: van alles is de laatste dagen uit de kast gehaald in de zoektocht naar de drachtige waardevolle merrie Marywood (5). Vanmiddag werd de viervoeter, dochter van het beroemde dressuurpaard Totilas, gevonden in het water. ,,We weten nu wél wat er is gebeurd.’’

NA MOORD ONDERGEDOKEN GRAAF OPGESPOORD | Lord Lucan verdween 48 jaar geleden op mysterieuze wijze, de dag nadat hij Sandra Rivett - de nanny van het gezin - brutaal had vermoord. Volgens vrienden sprong hij kort daarna van een ferry op het Kanaal zijn dood tegemoet. Hoewel zijn lichaam nooit is gevonden, werd hij in 2016 officieel doodverklaard. Maar volgens een expert in gezichtsherkenning leeft Richard John Bingham ondergedoken in Australië.

MOOISTE BOERDERIJ GESLOOPT? | Boerderij ’t Hiddink is een plaatje. Ligt te pronken aan de Wiersseweg in Ruurlo, pal tegen de tennisclub en het zwembad De Meene aan. Op een van de muren hangt een kersvers schildje: ‘Mooiste boerderij van de Achterhoek 2022’. Maar er is ook bezorgdheid. De bewoners vrezen dat hun boerderij moet plaatsmaken voor voetbalvelden.

HOOGZWANGERE VROUW ZAKT DOOR VLOER | De 22-jarige Maxime wist niet wat haar overkwam. De hoogzwangere Almelose zakte zaterdagmiddag door de winkelvloer van een kledingzaak in haar woonplaats en kwam in een ‘verborgen’ kelder terecht. Ze ging kopje onder en stond tien minuten tot haar hals in het water. „Ik dacht alleen maar aan mijn baby.”

HARDLOOPSTER ERNSTIG GEWOND | Een vrouw is maandagmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de Slaperdijk in het buitengebied van Veenendaal. Een medisch team werd ingevlogen met een traumahelikopter.

COMPLIMENT NA AANRIJDEN VOETGANGER | Hij reed volgens justitie door rood en schepte met zijn auto een onfortuinlijke voetganger die net overstak. Toch ontving de 40-jarige Kenneth K. (40) maandag de complimenten van de rechtbank. ,,Ik voel me hartstikke schuldig.’’

BETAALT CILLESSEN TE WEINIG ALIMENTATIE? | Jasper Cillessen en de moeder van zijn kind uit Spanje hebben onenigheid over alimentatie die de keeper van NEC betaalt. Een rechter is ingeschakeld in deze kwestie.