Nieuws Gemist? Bewoners vinden mysterieuze tekst op stoep na autobrand en mondkapjes werken écht

100.000 HUIZEN ERBIJ | Voor het eind van het jaar moet er een akkoord liggen met de rijksoverheid voor de bouw van 60.000 nieuwe woningen in en rond Arnhem en Nijmegen en 40.000 woningen in de regio FoodValley tussen Ede, Rhenen en Barneveld. ,,We hebben het over huisvesting van heel veel mensen, een aantal zo groot als een stad als Eindhoven.” Lees hier meer.



14 VIERKANTE METER VOOR BIJNA EEN TON | Geen eigen badkamer, geen eigen tuin, geen eigen toilet, geen aparte slaapkamer, maar wel een keukenblok en een hoogslaper: in Nijmegen staat voor bijna een ton één kamer te koop. Voor die 14 vierkante meter betaal je daarnaast maandelijks ook nog 135 euro aan servicekosten.



WAT HEB JE DAN IN UTRECHT VOOR 7 TON | De huizenmarkt is definitief ontspoord. Kopers zijn ten einde raad en ‘gaan er met gestrekt been in’. ,,Ik kan de opmerkingen al uittekenen: ‘Dan heb je zeker wel een groot vrijstaand, huis’. Maar het is niet eens een hoekhuis met garage.’’



MYSTERIEUZE TEKST OP OPRIT | De bewoners van een huis aan de Gerard van Durenstraat in Nijmegen hebben geen idee waarom afgelopen nacht juist hun auto in brand is gestoken. Wat de leus ‘FREE RED AD’ betekent die de brandstichters op de oprit achterlieten? ,,We hebben echt geen idee.”

Volledig scherm Op de Gerrit van Durenstraat in Nijmegen heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een auto in brand gestaan. De brand is vermoedelijk aangestoken en op de oprit is een tekst gespoten: ‘Free red AD’. © Persbureau Heitink

CORONA-UPDATE | Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is voor de vierde dag op rij gedaald. In totaal liggen er nu 1822 mensen met Covid-19 in een ziekenhuis, 77 minder dan donderdag. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend registreerde het Rijksinstituut heeft het RIVM 4219 positieve coronatesten geregistreerd. Het gemiddelde aantal nieuw gemelde gevallen daalt voor de twaalfde achtereenvolgende dag. Lees hier alle nieuwtjes over het coronavirus.



MONDKAPJES WERKEN ECHT | Lang is erover gesoebat, maar onderzoekers uit Duitsland, geholpen door wetenschappers uit China en de Verenigde Staten, zeggen definitief bewijs te hebben dat mondkapjes werken in de strijd tegen het coronavirus. In veel situaties is een eenvoudig mondkapje al genoeg, stellen de wetenschappers. Ze spreken van ‘een doorbraak’. Lees meer.



NEC - NAC | De droomoverwinning van NEC op Roda JC donderdagavond eindigde bij het stadion met blauwe ruggen en benen. De politie trad hard op tegen supporters die hen met glas en vuurwerk bekogelden. Supporters die er omheen stonden, werden verrast door het politiegeweld en spreken er schande van. Burgemeester Hubert Bruls vindt het voorval heel jammerlijk: ,,Zoiets hebben we al jaren niet meer gezien. Ik heb er de rest van de avond enorm van gebaald.’’



De Nijmeegse ploeg speelt zondagavond de finale van de play-offs voor een plek in de eredivisie tegen NAC Breda. De animo bij de fans van de thuisploeg om erbij te zijn, is groot: De tweeduizend kaarten werden vanmiddag moeiteloos verkocht. De site van NAC begaf het zelfs even onder het plotselinge webverkeer.



Lees hier alle verhalen over NEC in de playoffs.

AGENTE IN OPLEIDING VEROORZAAKTE ZWAAR ONGELUK | Een voormalig agente in opleiding uit Hellevoetsluis wordt ervan verdacht een ernstig verkeersongeval te hebben veroorzaakt terwijl ze onder invloed van alcohol was. Verdachte Ruby J. (27) stapte na een ruzie met haar ex-partner de auto in en botste op een tegenligger, met twee gewonden tot gevolg. Donderdag huilde ze tranen met tuiten in de rechtbank. Lees hier meer.



LEVER JE WAPEN IN | Een grote inleveractie voor wapens moet Arnhem veiliger maken. Het offensief start binnenkort, na een forse toename in de Gelderse hoofdstad van geweld met vuurwapens en messen. ,,Elk wapen op straat of op school is er één te veel.” Lees meer.



KOU OP DE PINKSTERCAMPING | Regen, kou, hier en daar een hagelbui en wind: het kampeerseizoen mag dan begonnen zijn, het weer is er bepaald nog niet naar. Een trip naar warmere oorden zit er door corona echter nog niet in. Dus wordt het aanpassen op de camping komend pinksterweekeinde. Verslag vanuit de grootste campingwinkel van Europa, Obelink in Winterswijk.

