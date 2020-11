Nieuws gemist? Biden aan kop en ruzie om invoering avondklok

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem, De Gelderlander zet elke dag het belangrijkste nieuws van de dag op een rij. Dit is het belangrijkste nieuws van vrijdag 6 november.

AMERIKAANSE VERKIEZINGEN De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft voorlopig zijn achterstand op president Donald Trump ingehaald in de cruciale swing state Pennsylvania (20 kiesmannen). De tussenstand is dat Joe Biden tot nu toe 253 kiesmannen heeft, Trump heeft er 214. In een toespraak repte de president, die af lijkt te stevenen op verlies in de verkiezingen, van grootschalige fraude bij het tellen van de stemmen. Met bewijzen kwam hij echter niet, daarom kapten diverse zenders zijn speech af. Volg hier alle ontwikkelingen in ons liveblog.

CORONAKAART Het aantal besmettingen met het coronavirus is voor het eerst sinds vorige week vrijdag weer licht gestegen. Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 118, het hoogste aantal sinds 29 april. Maar dat komt door 27 ‘vergeten’ sterfgevallen in Gelderland-Zuid.

HORECA SCHAKELT OM Nu de horeca voor de tweede keer dicht is, is thuisbezorgen een permanente nieuwe bedrijfstak. De sterrenchef van Rijnzicht bakt pizza’s met eendenlever en eigenaar van Bistro Jules begint een culinair frietkot vanuit de open keuken. ,,Ik word er in ieder geval gelukkig van.‘’

WEG BIJ GOEDE TIJDEN Ferry Doedens heeft nog drie weken te gaan en dan stopt hij na elf jaar bij oersoap Goede Tijden, Slechte Tijden. Het valt de acteur zwaar. ,,Het is een soort gevoel van rouw, ook al wil ik het ook weer niet te zwaar maken”, zegt Ferry.

PEDOJAGERS Harrie Derks wordt niet langer verdacht van grooming. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de zaak tegen de bekende Groesbeker geseponeerd. Er kan niet bewezen worden dat hij een afspraak met een minderjarige wilde maken. Derks werd verdacht van grooming: het online benaderen van minderjarigen voor seksueel contact. Volgens het OM is daarvoor onvoldoende bewijs. ,,Op de afgesproken plek werd hij opgewacht door ‘pedojagers’. Er is dan ook geen sprake geweest van ontuchtige handelingen.”

LEKKER KNABBELEN Wat is er fijner dan om de werkweek af te sluiten met wat nieuwe beelden van de pandababy in Ouwehands Dierenpark in Rhenen? De dierentuin heeft vrijdagmiddag een nieuw filmpje van Fan Xing op Facebook gezet. Daarop is onder meer te zien hoe de kleine dreumes met zijn moeder aan het stoeien is en hoe hij druk aan het oefenen is met het eten van bamboe.

RUZIE OM AVONDKLOK De spanningen in het kabinet lopen hoog op over het coronabeleid. Na het weekeinde moet een knoop worden doorgehakt over nieuwe, strenge maatregelen in sommige regio’s met veel besmettingen. Maar de ministers zijn verdeeld. Het kabinet wil komende dinsdag een knoop doorhakken over de sluiting van de winkels en middelbare scholen en de invoering van een avondklok in regio’s als Rotterdam. Dordrecht en Twente waar het aantal coronabesmettingen veel hoger is dan in de rest van het land. Vooral de laatste maatregel leidt tot hoogoplopende ruzie binnen het kabinet.

IK GELOOF IN MIJ Een ‘gekkenhuis’, een ‘rollercoaster’ en een ‘hectische tijd’. De Nijmeegse zanger René Le Blanc (de artiestennaam van René de Wit) heeft dankzij het SBS6-televisieprogramma Ik Geloof In Mij de aandacht waar hij als artiest al jaren naar snakt. Maar soms wordt het even iets te veel. Daarom moet hij het noodgedwongen een paar dagen rustig aan doen. Want hij is ‘kerngezond, maar wel een beetje moe’.

