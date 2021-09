Nieuws gemist? Biertje ter nagedachtenis aan verongelukte Luuk al 9000 keer verkocht en Sterre blikt terug op First Dates

DANSEN MET JANSSEN De beslissing om jongeren te laten ‘Dansen met Janssen’ is niet tot stand gekomen dankzij OMT-adviezen, zoals demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge doet geloven, stelt tv-programma Propaganda (KRO-NCRV). Vaccins zouden zijn vrijgegeven door een defecte koeling. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkent de kapotte koelkast. ,,Maar dat staat volledig los van het advies.”

Dansen met Janssen.

MILLINGEN VERLIEST KROEG Het is definitief: Millingen raakt weer een kroeg kwijt en misschien wel de beroemdste. Eind 2022 zit het erop voor café De Kastanje. Uitbater Peter Smits heeft zijn bedrijf verkocht. Een ontwikkelaar gaat woningen bouwen op het gewezen kroegterrein. Peter en zijn vrouw Anja gaan nog wel het 150-jarig jubileum vieren.

BIER VOOR OVERLEDEN LUUK Het biertje dat brouwerij D’n Drul brouwde ter nagedachtenis aan de verongelukte Luuk Lamers (18) uit Groesbeek is al meer dan 9.000 keer verkocht. De opbrengst, ruim 4.200 euro, gaat naar stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Luuk kwam vorig jaar juni om het leven bij een eenzijdig ongeval op de Cranenburgsestraat in Groesbeek. In de periode voor het ongeluk was hij met zijn vader en vrienden een eigen biertje aan het brouwen.

Brouwer Roland Boschman, moeder Nancy Lamers en twee vrienden van Luuk overhandigen de cheque aan Wilbert van Wachtendonk van KiKa.

BUURTFEESTEN Straatfeesten die komend weekend wegens Burendag gehouden zouden worden, worden afgelast omdat organiserende buurtcomités hun buurtgenoten moeten gaan vragen naar de coronapas. Dat is alleen al praktisch onuitvoerbaar, laat staan dat de organisatoren van de buurtborrels het willen, zeggen organisaties. ,,Moeten mensen die niet gevaccineerd zijn de hele dag verplicht binnen blijven?’’

STEEKPARTIJ BIJ SCHOOL Bij een steekpartij op een middelbare school in Arnhem zijn donderdagmiddag drie gewonden gevallen. Eén verdachte is aangehouden. Volgens een woordvoerder van de politie was er sprake van een conflict tussen vier jongens en één meisje dat uitmondde in een steekpartij. Een van de jongeren zou een leerling zijn op de naastgelegen VMBO-school het Venster.

thomas a kempis college Arnhem

FIRST DATES Liefde vinden is normaal gesproken al lastig genoeg; laat staan wanneer je je lot in handen van onbekenden legt. Toch kijkt Sterre Zwaan (20) met een goed gevoel terug op haar deelname aan het tv-programma First Dates. ,, Het was echt heel erg leuk om mee te maken.”

MEER GELD NAAR ZORG Het demissionaire kabinet trekt alsnog 675 miljoen euro uit voor extra zorgsalarissen. Maar bedrijven draaien daar vooralsnog niet voor op, terwijl de Tweede Kamer daar in meerderheid om vraagt. Wel stijgt de zorgpremie met 13 euro per jaar om de loonstijging deels te dekken.

STATEMENT KNVB Na drie incidenten in vijf dagen tijd in voetbalstadions heeft de KNVB supporters in een statement opgeroepen zich te gedragen. De voetbalbond, Eredivisie CV en de Keuken Kampioen Divisie vinden de excessen de voorbije week onacceptabel. Ze doen er alles aan om daders van de ongeregeldheden op te sporen. Zij kunnen een boete en een jarenlang landelijk stadionverbod tegemoetzien.