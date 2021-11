Nieuws gemist? Bijzonder eerbetoon voor opa Jos; de grootste huizenbaas van Nijmegen en eerste sneeuw

EERBETOON VOOR OPA Toeschouwers waren er niet toen Paul van der Linden een week geleden de openingstreffer scoorde voor SVHA en zijn wedstrijdshirt uittrok. Daaronder verscheen een zelf ontworpen shirt met de beeltenis van zijn pas overleden opa, zijn oma en de kleinzonen Paul, Coen en Daan.

Volledig scherm Paul van der Linden van SVHA. © Fons Sluiter

VASTGOEDBAAS VAN NIJMEGEN Zijn vastgoedimperium - want dat is het inmiddels - begon Ton Hendriks 47 jaar geleden met een winkelpandje aan de Daalseweg. ,,Daar zat toen slager Bos van de Nimweegse leverwurst. Die stopte ermee.” Hendriks kocht het op een zondagmiddag, hij weet het nog goed, 25.000 gulden betaalde hij ervoor. ,,Ik zag dat het handel was.”

EERSTE SNEEUW De eerste sneeuw zorgde voor mooie plaatjes en bijzondere beelden in het verspreidingsgebied van De Gelderlander. Veel mensen maakten foto's en Marijn Vlasblom maakte een fraaie video bij Burgers’ Zoo: dieren in de sneeuw.

SAMEN OP REIS Het huwelijk van het echtpaar Wendels eindigt na 49 jaar in twee ziekenhuisbedden. Nu staan hun kisten pal naast elkaar. ‘Samen op reis!’, meldt de rouwadvertentie. Beiden raakten besmet met corona en overleden binnen twee dagen tijd.

Volledig scherm Fien en Ubald raken besmet met het corona-virus en overlijden twee dagen na elkaar. © Familie Wendels

WORSTELEN MET CORONAREGELS Sportverenigingen in de regio worstelen met de nieuwe coronamaatregelen. Er is twijfel of wedstrijden spelen verantwoord is nu er in de avonduren niet getraind mag worden. Veel wedstrijden zijn überhaupt al geschrapt. ,,ik heb geen idee of de zaterdagcompetitie voor de jeugd doorgaat.”

PLAYBOY „Er zijn veel mensen die heel ingetogen zijn en niks durven”, vertelt Lucretia van Langevelde (19) met een kopje verse thee in de hand. Daar heeft ze geen last van. De knappe verschijning, met haar lange benen en lang blonde haren die perfect in de krul zitten, stond dit jaar op de cover van de Playboy. Want: „Waarom eigenlijk niet?”

Volledig scherm Lucretia van Langevelde uit Nijverdal was covergirl in de Playboy. © Lenneke Lingmont

AUTO IN GHANA GEVONDEN Chris Beemer was maar liefst vijf jaar lang zijn Mercedes kwijt nadat die gejat was. Hij vond hem uiteindelijk, met hulp van misdaadverslaggever John van den Heuvel, terug in Ghana. ,,Je gaat er toch alles aan hem doen om hem terug te halen want het voelt als een soort falen. Je bent de dupe en dat wil je ongedaan maken”, aldus Beemer.

VETERAAN OVERLEDEN De bekende Arnhem-veteraan Wilfred Edwards Oldham is zaterdagnacht overleden. Wilf Oldham is 101 jaar geworden. Hij stond bekend als een die hard Vitesse-fan. Oldham was een van de vele veteranen die elk jaar de Airborne-herdenkingen in en rond Arnhem bijwoonden.

Volledig scherm Veteraan Wilf Oldham. © Supportersvereniging Vitesse

PUPPYHANDELAAR Een omstreden Hongaarse puppyhandelaar is neergestreken in een bedrijfspand in Wijchen. Een dierarts waarschuwt: ga niet met deze man in zee. De Hongaar, die onder meer handelt onder de naam ‘We love puppies’, opereerde eerder vanuit een bedrijfspand in Lelystad. Daar kon hij niet blijven. Dat was grotendeels te danken aan actiegroep House of Animals die de man al een tijd lang in de gaten houdt.