Nieuws gemist? Bijzondere stembureaus zijn in trek en het is niet de dag van Hugo de Jonge

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws rondom de Tweede Kamerverkiezingen te volgen? Geen probleem: De Gelderlander zet de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van woensdag 17 maart.

FOUTJE Minister Hugo de Jonge kwam vanochtend niet goed voorbereid naar het stembureau. Hij bleek geen geldig paspoort bij zich te hebben in de autostemstraat op het parkeerterrein van de Rotterdamse Kuip. Ook voor hem werd geen uitzondering gemaakt. Hij moest terug naar huis om zijn rijbewijs te halen.

Dubbel pech voor De Jonge. Hij is in thuisquarantaine, omdat hij mogelijk in aanraking is geweest met iemand die besmet is met het coronavirus. Hij kreeg daar een melding over van de CoronaMelder-app.

Volledig scherm Hugo de Jonge bij de stemstraat. © ANP

CHAOS Stapels poststemmen blijken in Nijmegen terecht te zijn gekomen. Vanochtend bleek dat er onder meer stemmen uit Amsterdam, Spijkenisse, Utrecht, Waalwijk, Veldhoven en Tilburg in het Nijmeegse stadhuis zijn bezorgd.

VERBODEN De website opkomstuitslag.nl is offline gehaald, omdat er onder meer al 2500 stemmen van Nijmeegse kiezers op te zien waren. Dat is verboden: volgens de Kieswet mogen uitslagen pas na het sluiten van de stembussen gepubliceerd worden.

Volledig scherm Coronamaatregelen in een tijdelijke stemtent voor station Nijmegen. © ANP

PENISPOSTER Een enorme penisposter in een abri: bewoners van de Weurtseweg in Nijmegen en passanten kunnen er bijna letterlijk niet omheen op deze verkiezingsdag. De poster is een variant op de CDA-posters voor de verkiezingscampagne die oproepen tot ‘Doorpakken’. ‘Nu doorplakken’, staat er op de poster.

RODE POTLOOD Voor het eerst mogen kiezers het rode potlood waarmee ze hun stem uitbrengen meenemen naar huis vanwege de coronamaatregelen. En dus is het een collector’s item. Op Marktplaats worden meerdere rode stempotloden te koop aangeboden. ‘Rod’ uit Leidschendam ziet er wel handel in en heeft zijn potlood aangeboden voor 25.000 euro.

Volledig scherm Rode potloden. © Dingena Mol

JONGEREN Om jonge stemmers te trekken is op het ROC aan de Campusbaan woensdag een jongerenstembureau ingericht. Er wordt van alles gedaan om jongeren te trekken en zelfs de minister kwam een kijkje nemen. Maar vooralsnog is de opkomst van jongeren laag.

WEGGESTUURD Een aantal kiezers kwam woensdag bedrogen uit bij de drive-thru in Lent. Ze wilden er stemmen maar dat was niet mogelijk. Reden: ze wonen niet in de gemeente Nijmegen. Daarom werden ze weggestuurd.

BIJZONDERE STEMBUREAUS Bij veel stembureaus door het hele land is het druk. Mensen staan onder meer in Almere, op het Binnenhof, Nijmegen en in Amsterdam in de rij, die dit keer door coronaregels langer is dan bij andere verkiezingen. Vooral bijzondere locaties zijn in trek, zoals musea, waar stemmers nieuwsgierig meteen een kort kijkje nemen. Ook op treinstations wordt veel gestemd. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch bracht zijn stem uit in de Koepelgevangenis.

Volledig scherm Ahmed Marcouch stemt ook in de koepelgevangenis. © Rolf Hensel