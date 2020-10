Nieuws gemist? Binnenspeeltuinen in de problemen door strengere regels | Een avondje op stap met de boa’s in Arnhem

OP PAD MET DE BOA’S In het hele land gelden nu een kleine week strengere coronaregels. Met name in de horeca zijn de teugels flink aangetrokken: vanaf 21.00 uur mogen er geen nieuwe bezoekers naar binnen, om 22.00 uur moet de boel op slot. Bovendien mogen er maar dertig gasten binnen zijn. Hoe gaat dat op een uitgaansavond in Arnhem? We liepen een avond mee met boa’s Cees en Aron.

TERUGBLIK: 5 JAAR NA HEUMENSOORD In Nijmegen opende in oktober 2015 vluchtelingenkamp Heumensoord. De omstandigheden waren niet ideaal in het vluchtelingenkamp tussen Heumen en Nijmegen. ,,Ik vond dat we dit als Nederland niet konden maken”, zegt betrokkene Hendrik Jan Derksen bijvoorbeeld. Volgens burgemeester Bruls was het de beste oplossing. ,,De keus was: laten we ze onder brug slapen of zorgen we voor een tijdelijke opvangplek.” Een terugblik.