Nieuws gemist? Blikseminslag met oorverdovende knal • Doodse stilte bij Duitse Tankstellen

MOGELIJKE MOEDER BABY SEM BLIJFT LANGER VASTZITTEN | De Doetinchemse vrouw (39) die mogelijk de moeder is van Sem Vijverberg en eerder deze week is aangehouden blijft twee weken langer in detentie. Dat heeft de rechter-commissaris in Arnhem vrijdagmiddag beslist. Ze wordt ervan verdacht in 2006 een pasgeboren baby te hebben gedood en achtergelaten in het water van de Kapperskolk in de wijk De Hoop in Doetinchem.

EIGENAAR GELREDOME SMIJT DEUR DICHT VOOR AMERIKANEN VAN VITESSE | Michael van de Kuit gooit nog voor een eerste kennismaking de deur voor de Amerikanen van Vitesse dicht. De eigenaar van stadion GelreDome is uitgekeken op de club en een nieuwe ‘beheerder’. Van de Kuit en Vitesse liggen al jaren in de clinch.

ONGEVAL OP DE MAAS EN WAALWEG | Een 19-jarige man uit de gemeente Druten en twee mannen (19 en 29) uit Bergeijk zijn vrijdagochtend gewond geraakt bij een zwaar ongeval op de Maas en Waalweg (N322) bij Winssen. De 19-jarige is naar het ziekenhuis gebracht, net als de vrachtwagenchauffeur en zijn bijrijder. De personenauto raakte bij het ongeval een deur en een wiel kwijt. De vrachtwagen kwam tot stilstand in een nabijgelegen maïsveld en heeft even in brand gestaan.

BLIKSEMINSLAG MET OORVERDOVENDE KNAL | Een keiharde knal, alle lichten in de straat die uitvallen en vervolgens een brandlucht: een blikseminslag zorgde in Helmond donderdagavond voor spannende momenten. Het dak van een van de huizen vloog in de fik, buurtbewoners hielpen een man naar buiten. In de hoekwoning woont een Pools stel van middelbare leeftijd. Volgens omwonenden kon de vrouw zichzelf in veiligheid brengen, de man moest een handje worden geholpen door buurtbewoners. Hij raakte bij die actie lichtgewond en werd later naar een ziekenhuis overgebracht.

NIJMEEGS HONIGCOMPLEX TEGEN DE VLAKTE | Een icoon van de Waalstad is bijna verleden tijd. Het karakteristieke fabriekscomplex van Honig, ooit een van de grootste werkgevers van de stad, groeide uit tot een levendige culturele broedplaats. Nu de sloop ook aan de straatkant is begonnen, komt er een eind aan een stuk Nijmegen-geschiedenis. Maar: ,,De Honig gaat niet helemáál weg.”

Volledig scherm De sloop van het Honigcomplex. © Gerard Verschooten

DOODSE STILTE BIJ DUITSE TANKSTELLEN | De medewerkers van de tankstations aan de Duitse kant van de grens moeten er nog aan wennen. Normaal staan hier lange files van auto’s met gele kentekens, maar nu kun je er een kanon afschieten. En de kentekens van de auto’s die nog wel aan komen rijden zijn wit. Want de prijs voor een litertje benzine is vaak nagenoeg hetzelfde in Nederland als in Duitsland, sinds vorig week de Duitse korting op de accijns geschrapt werd.

SUPERFAN VAN ZEEMAN | ,,Kleding met daarop een groot merklogo hoeft niet duur te zijn.” Met die boodschap bracht Zeeman in 2009 de fameuze gele boxer uit. De onderbroeken werden een grote hype en 12,5 jaar later komt de Zeeman daarom met een heuse fancollectie. Toen Danny Donkervoort dát hoorde, sprong hij een gat in de lucht. Hij is een groot Zeeman-fan en draagt álles van het merk. ,,Ik had mijn wekker gezet om alle items te bestellen.”

Volledig scherm Danny Donkervoort is een échte Zeemanfan die werkelijk waar alles heeft. © Andre Weima Fotografie

JOHN FROSTBRUG EERDER OPEN | Een avond én nacht eerder dan verwacht is de Arnhemse John Frostbrug weer open voor verkeer. Daarmee komt na maanden een einde aan de werkzaamheden op de brug. Rijkswaterstaat heeft het wegdek van de brug afgelopen zomer van nieuw asfalt voorzien en de boog een nieuwe lik verf gegeven. Als slagroom op de taart kreeg de wereldvermaarde brug eerder deze week nieuwe maroonrode lantaarns.

SCOOTER GAAT VOLLEDIG IN VLAMMEN OP IN DIEREN | In de nacht van donderdag op vrijdag is aan de Piersonstraat in Dieren een scooter in vlammen opgegaan. Ook een container vlak voor een woninggevel stond in brand. Door de felle brand knapte ook een ruit van het pand. De brandweer had het vuur snel onder controle. De politie laat weten uit te gaan van brandstichting.

BRITSE KONINGIN GELIEFD IN NEDERLAND | Het overlijden van koningin Elizabeth II wordt ook in Den Haag gevoeld. Bij de Britse ambassade leggen mensen bloemen en betuigen ze hun medeleven in een condoleanceregister. De gemeente Den Haag houdt er rekening mee dat het de komende dagen weleens heel druk kan worden en liet enkele medewerkers uit voorzorg dranghekken brengen.

AMY MAAKT LEVENSECHTE POPPEN | Amy van den Akker (18) uit Oss heeft een bakje ogen op haar kamer. Levensechte ogen, voor de levensechte babypoppen die ze maakt. ,,Er gaan wel dertig laagjes verf overheen, om het op een echt babyhuidje te laten lijken” vertelt ze. ,,Je begint met een blank vinyl hoofdje, maar je wil diepte creëren in die huid, dus er komt geel, en rood en blauw bij kijken. Ik schilder er ook adertjes op. En als de kleur goed is, gaat er nog een beschermlaag overheen.”

Volledig scherm Amy van den Akker uit Oss maakt levensechte babypoppen. © Van Assendelft Fotografie