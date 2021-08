Nieuws gemist? Blind katertje Auggie gedumpt en Mariska (47) heeft narcolepsie

BLIND KATJE GEDUMPT Ze maken veel mee bij het Dierenasiel in Tiel. Maar wat er afgelopen weekend gebeurde, schokte medewerkers toch wel weer. Er kwam bij hen een klein, blind katertje binnen. Het dier was gedumpt.

Een wandelaar zag het katje zitten op de Waaldijk in Vuren. ,,Waarschijnlijk zo uit de auto gezet”, zegt Maaike Vermeulen, beheerder van Dierenasiel Tiel. Hij belde de medewerkers van de Dierenambulance op, die hem weer bij het asiel afleverden.

VROUW IN HET BOS Dat was even schrikken voor een voorbijganger in het bos bij Pannerden deze woensdagmiddag. Hij ziet een vrouw op leeftijd in het bos liggen naast haar rollator. Ze reageert niet op zijn aanspraak en dus pakt hij zijn mobieltje en belt 112. Politie en ambulance komen met grote spoed naar het bospad aan de Renbaan in Pannerden. Gelukkig blijkt al snel dat de vrouw niets mankeert.

AFGHANISTAN Met diverse evacuatievluchten zijn gisteravond en vandaag circa vijftig Nederlanders uit de Afghaanse hoofdstad Kaboel gehaald. Dat hebben diverse bronnen laten weten.

Vanochtend werd bekend dat de eerste Nederlanders waren weggehaald. Ongeveer tien Nederlanders konden met onder meer een Duitse vlucht vertrekken.

MISDRIJF De politie heeft de identiteit weten te achterhalen van de dode man die begin deze maand werd aangetroffen bij het Beggelderpad in Breedenbroek. Het gaat om een 62-jarige man uit Turkije.

Volledig scherm De man (inzet) die in Breedenbroek werd gevonden blijkt de Turkse nationaliteit te hebben en 62 jaar te zijn. De politie gaat ervan uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. © RonVMedia/Politie

TOUR 1925 Joost van Wijngaarden volgde de Tour de France-route van bijna honderd jaar geleden. Zondag finishte de Nijmegenaar in Parijs, na meer dan 5000 kilometer op de fiets. ,,Op de gravelpaden in de uitlopers van de Pyreneeën heb ik echt aan stoppen gedacht.”

Een warm welkom kreeg Joost van Wijngaarden (26) gisteren bij zijn huis in Nijmegen van vrienden en familie, eergisteren reed hij zijn laatste etappe naar Parijs. De cijfers achter de tocht doen duizelen: 5418 kilometer op de fiets; 2000 kilometer méér dan de huidige Tour de France-renners afleggen. Ruim 54000 hoogtemeters. En dat in 31 dagen, inclusief twee rustdagen.

Volledig scherm DG Wijngaarden 08 © eigen foto

DOODRIJDER FLEUR Walter van W., de man die in maart 2016 tijdens een straatrace met alcohol op de jonge Fleur Balkestein doodreed, mag toch op verlof in zijn woonplaats Loosdrecht. Omdat zijn huis vlak bij de herdenkingsplek voor Fleur ligt, de plek waar hij haar doodreed, mag hij alléén een vaste route naar huis afleggen en mag hij zich verder nergens in Loosdrecht laten zien.

Dat is de oplossing waar de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voor heeft gekozen in het dilemma rond het verlof van Van W. Het Openbaar Ministerie had negatief geadviseerd over Van W.’s verlof in Loosdrecht omdat zijn woning vlak bij de plek is waar hij haar doodreed.

NARCOLEPSIE Zo’n 1 miljoen Nederlanders hebben een zeldzame aandoening. Vaak is het ingewikkeld om de juiste diagnose te stellen en de goede behandeling te vinden. In deze serie vertellen ervaringsdeskundigen over de impact daarvan. Vandaag Mariska Hamminga (47) over narcolepsie: ‘Soms denk ik: is dat dutje echt nodig? Maar dan hou ik de avond niet vol.’

Volledig scherm v © v