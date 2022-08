Nieuws gemist? Boeren in actie bij start Vuelta • Büttner nog op bank • Mannenplas tegen marters

FLINK DOORGAAN, FLINKE BOETE | Flitsbezorger Flink gaat, tegen de uitspraak van de rechter in, door met het bezorgen van boodschappen in Nijmegen. Dat constateren toezichthouders van de gemeente. Het betekent dat Flink een dwangsom moet betalen die deze maand kan oplopen tot 10.000 euro.

BOERENACTIE BIJ LA VUELTA | Boze boeren uit provincie Utrecht grijpen het internationale wielerevenement La Vuelta aan om actie te voeren. Tijdens de tweede etappe op zaterdag 20 augustus demonstreren boeren langs het parcours tussen Woudenberg en Scherpenzeel. Met tractoren, vlaggen en spandoeken willen ze wereldwijd hun punt maken.

SPROEISCHAAMTE ? | Het is gortdroog. De komende dagen wordt het zo heet, dat het landelijke hitteplan in werking treedt. Boeren mogen geen oppervlaktewater oppompen. Wat zijn de verdere gevolgen? Raakt ons drinkwater op? Je tuin sproeien? Kan je dat nog wel maken? Ga je net als Els Stoop uit Nederasselt je douchewater opvangen?

LEEG STRAND OP SCHEVENINGEN | Ondanks het prachtige zomerweer is het opvallend rustig in Scheveningen. Sterker nog: zelden is het in de zomer zo leeg geweest op het strand van de grootste en bekendste badplaats van Nederland. ,,Alles is ook zo duur.’’

WAAR KAN IK VEILIG HET WATER IN | Tijdens een hittegolf gaat iedereen op zoek naar de perfecte plek voor een frisse duik. Dan is het wel zo prettig om dat veilig te doen: door de hoge temperaturen is er namelijk steeds meer sprake van blauwalg in zwemwater. Waar kun je nog veilig zwemmen in de buurt? Je leest en zit het hier.

GENIETEN ONDANKS BEPERKINGEN | Op vakantie gaan zit er met al het medische ongemak van Henk Ravensbergen niet meer in. Maar bij de pakken neer zitten? Geen denken aan. ,,Mijn vader zei altijd: doelen hebben jongen.”

VLIEGENSVLUG VLUCHTEN VOOR DE VLAMMEN | Ze waren na een lange reis eindelijk gearriveerd op hun vakantiebestemming: camping Saint Pas bij Mostuéjouls. Maar na slechts een paar uur slapen moest de familie Geene uit Goes weg vanwege een grote bosbrand. Ze werden net als duizenden anderen geëvacueerd. En ondertussen hebben ook vakantiegangers in Zuidwest-Frankrijk en Spanje last van de gevolgen van de bosbranden.

Volledig scherm De familie Geene uit Goes zit noodgedwongen al twee dagen in een opvanGlocatie. Hun camping werd bedreigd door grote bosbranden © Familie Geene

WAT EEN DOORZETTER, DE TIM | Niet 4 maar 10 dagen lang liep Tim Frederiks (17) uit Beneden-Leeuwen meer dan dertig kilometer per dag. Van Groningen naar Maastricht. Om geld op te halen voor KiKa. Hij zat er een paar keer flink doorheen, maar gaf niet op. Vader en moeder Frederiks sloten Tim woensdagmiddag in hun armen, midden op het Vrijthof in Maastricht.

BÜTTNER NIET IN DE BASIS | De kans lijkt klein dat Alexander Büttner vrijdag in de eerste thuiswedstrijd van De Graafschap tegen VVV Venlo in de basis kan starten. Büttner viel afgelopen zondag bij de opening van de competitie tegen PEC Zwolle (2-1 verlies) al na 29 minuten uit met een bovenbeenblessure.

Volledig scherm Alexander Büttner. © theo kock persfotografie

DAAR HOUDEN STEENMARTERS ECHT NIET VAN | In de strijd tegen steenmarters zet Monique Braam uit Zevenaar een ongebruikelijk middel in: de (afgrijselijk ruikende) urine van haar vriend. Ze raadt het iedereen aan. Het is een ritueel geworden bij Monique Braam uit Zevenaar. Eens in de twee dagen loopt ze ’s avonds met een jerrycan vol mannenurine naar haar auto en gooit die leeg rond haar Nissan Juke.