Nieuws Gemist? Boeren willen hondenpoep weren van de Veluwe en de passie van ‘vogelhuisjesmelker’ Ben

MÉÉR RESTAURANTS IN CORONATIJD | Het aantal horecazaken is de afgelopen twee jaar in Nederland juist gestegen, ondanks de ene na de andere lockdown. Nieuwkomers zagen in deze coronatijd een kans en de steunmaatregelen van de overheid hielden bestaande horecazaken kunstmatig in leven, óók de zaken die technisch gezien eigenlijk failliet zijn.



BEGANE GROND REDT SPORTSBAR | Al twee jaar ligt de nachthoreca op zijn gat. Waar het feest in precoroniaanse tijden tot 03.00 uur doorging was het de afgelopen tijd om 22.00 uur gedaan. Maar gelukkig is er de sportsbar op de begane grond - Wouter en Khadija Janssen hoeven het niet helemaal van het nachtleven te hebben.



KUIPERS IN VERLEGENHEID OVER MAILS | De onthulling van interne corona-correspondentie van het ministerie van Volksgezondheid brengt minister Ernst Kuipers (D66) in verlegenheid. In de vrijgegeven mails reppen ambtenaren van versoepelingen die als ‘een worst’ moeten worden voorgehouden en beschrijven ze hoe vaag regels zijn en hoe wankel de de basis is om grondrechten in te perken.



Bekijk hier de Gelderlander Nieuwsupdate van vandaag:

WAT KAN KIMBERLEY | Ze komt vannacht weer in actie, skeletonster Kimberley Bos uit Ede. Wat het ook wordt, een ding is zeker: Haar ouders en zussen zullen weer voor de tv zitten om haar te steunen. ,,Ik zou haar wel vooruit willen duwen.’’ Lees meer.



GOUDEN SCHULTING | Suzanne Schulting heeft haar olympische titel op de 1000 meter geprolongeerd. Ze was oppermachtig in de olympische finale in Peking en greep wederom goud. Na afloop waren er de tranen: ,,De spanning van de hele dag komt er dan uit: ik was zó zenuwachtig.”



SHORTTRACKDRAMA | Bij de shorttrackmannen was er grote teleurstelling om het missen van de finale op slechts 0.002 seconden! ,,Ik heb het zó verknald”, snikte Itzhak de Laat na de finish bij de NOS. De slotrijder werd getroost door zijn ploeggenoten, maar oogde ontroostbaar.



Bekijk hier onze terugblik op dag 7 van de Winterspelen in Beijing:

SUPERBOEREN IN ACTIE | De Doetinchemmers nemen het op De Vijverberg eindelijk weer eens met publiek op tegen FC Dordrecht. Volg de wedstrijd hier.



NEDERLAND ROEPT OP: VERLAAT OEKRAÏNE | De Nederlandse ambassadeur in Kiev, Jennes de Mol, heeft de Nederlandse gemeenschap vandaag dringend geadviseerd het land te verlaten. Daarnaast opent Nederland zo snel mogelijk een noodsteunpunt in het westen van Oekraïne om landgenoten bij te staan als de crisissituatie met Rusland uit de hand loopt.



HONDENPOEP WEREN VAN DE VELUWE | Hondenbezitters moeten stoppen met het uitlaten van honden in de kwetsbare natuur van de Veluwe tot duidelijk is welke schade hun poep en plas aanrichten. Dat wil Agractie. De boerenbelangenorganisatie wil dat de provincie Gelderland dit per direct gaat verbieden.



BEN IS ‘VOGELHUISJESMELKER’ | Een oplossing voor de krapte op onze woningmarkt heeft Ben Sanderse (68) niet paraat. Maar de Edenaar zorgt er met zijn handige vingers wel hoogstpersoonlijk voor dat de vogels in zijn wijk niets te klagen hebben over woonruimte.

BMW GEKRAAKT | Denk je je auto veilig bij huis te parkeren, wordt in het holst van de nacht het slot uit het portier geknipt en alles van waarde gestolen. ,,Het stuur ontbrak, dat viel als eerste op. Toen zag ik dat de airbags, de navigatie en alle elektronica uit onze BMW verdwenen waren. Dan sta je wel even met je mond vol tanden”, vertelt Janique (27) uit Kesteren. Lees meer.



LIL’KLEINE VEROORDEELD | Rapper Lil Kleine heeft 120 uur taakstraf gekregen voor het mishandelen van een stapper in een Amsterdamse club in 2019. Volgens de rechter is bewezen dat hij een 28-jarige bezoeker uit het niets heeft getrapt.



JOSSE IS DE VIJFDE NEDERLANDSE RANGER | Vier uur ’s nachts. Wakker worden! Tijd voor 49 push ups, 59 sit ups, 6 pull ups, 8 kilometer hardlopen en nog 12 mijl marcheren met bepakking van 35 pound. En dat was nog maar het begin van de 62 dagen durende US Army Ranger Course die rode baret Josse (27) onlangs succesvol afrondde. Hij is pas de vijfde Nederlander die dat lukte. Lees een interview met hem en bekijk de video.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.