Nieuws Gemist? Boeven trappen in eigen val in Doetinchem en Amalia cum laude geslaagd

VISSERS VS SEKSENDE MANNEN | Is een deel van recreatieplas De Berendonck een lustoord voor op seks beluste mannen? Verschillende vissers zijn ‘het geviespeuk’ spuugzat van naakte mannen die seksuele handelingen met elkaar verrichten vlakbij hun visstekken. ,,Waarom doen ze dit niet thuis?’’



ECLIPS | Heb jij ’m gezien vanmiddag? In een wereld die steeds meer draait op zonnestroom, maakt een gedeeltelijke zonsverduistering zoals die van vandaag in heel Europa een flink verschil, blijkt in Arnhem. Want 17 procent minder zonopwekking klinkt niet als veel, maar is het wel. ,,Op een zonnige dag als vandaag komt de helft van de energie die we verbruiken van de zon.’’ Lees hier meer.

CORONA UPDATE | Het aantal positieve coronatests blijft dalen. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 1607 nieuwe coronagevallen geregistreerd. In de afgelopen week zijn 12.407 mensen positief getest, gemiddeld 1772 per dag. Dat is het laagste peil sinds september.



De corona-afdelingen van ziekenhuizen worden leger en leger. Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen is donderdag gedaald tot onder de 500 en de intensive cares behandelen nu minder dan 300 coronapatiënten. Daarmee kwam het totale aantal patiënten uit onder de 800, voor het eerst sinds begin oktober. Lees bij in ons coronaliveblog.



EEN JAAR CORONA | Onverklaarbaar: de gemeenten Rhenen, Neder-Betuwe, Tiel, Druten en Wijchen hebben sinds het uitbreken van het coronavirus in maart 2020 meer coronabesmettingen, meer ziekenhuisopnames en meer overlijdens gehad dan gemiddeld in Nederland. Lees hier meer.

AMALIA GESLAAGD | En hoe! De 17-jarige kroonprinses is cum laude geslaagd voor haar eindexamen vwo aan het Christelijk Gymnasium Sorghvliet.

RECLAME-REL | Voetbalbond KNVB heeft tevergeefs geprobeerd om de EK-reclame van supermarktketen Jumbo met Snollebollekes van de televisie te krijgen of in ieder geval te laten aanpassen. Volgens de voetbalbond linkt de reclame teveel naar het EK. Jumbo is geen sponsor van de KNVB, terwijl concurrent Albert Heijn daarvoor juist veel geld overmaakt naar Zeist. Lees hier meer.



RUNDER-REL | ‘Waarom moeten dieren weer de dupe worden?’. En: ‘Totaal onnodig, wat een omgekeerde wereld.’ Het weghalen van alle wilde runderen op het Nijmeegse stadseiland Veur Lent nadat een van de dieren een fotograferende vrouw op de hoorns nam leidt tot grote woede en verontwaardiging.

BOEVEN TRAPPEN IN EIGEN VAL | Twee mannen (18 en 31 jaar) uit Den Haag en een man (28) uit Wieringerwerf zijn dinsdagavond in hun eigen val getrapt in de Loolaan in Doetinchem. De boeven hadden eerder die dinsdag volgens de politie een 71-jarige man uit Doetinchem-Noord opgelicht. Lees hier meer.



DAG VOORAVOND | Een opmerkelijke verandering bij NPO1: presentatoren Renze Klamer en Fidan Ekiz moeten per direct stoppen met de talkshow De Vooravond. Het nieuws komt onverwacht en beide presentatoren zijn verbijsterd. ‘Ik sta nog perplex’, laat Klamer weten. Khalid Kasem en Sophie Hilbrand gaan een andere invulling geven aan de talkshow.



HALLO ONANA | Het CAS heeft in hoger beroep bepaald dat de schorsing van Ajax-doelman André Onana wordt verkort tot negen maanden. De schorsing eindigt nu dus op 4 november van dit jaar. De keeper testte hij bij een controle buiten de wedstrijden om positief op het verboden middel furosemide.



DE ZAAK WANDELSTOK | Gewapend met de wandelstok van haar gehandicapte man stapte vorig jaar september een Elsterse moeder boos de skatebaan aan de Brabantweg in Arnhem op. Naar eigen zeggen om haar bedreigde, 13-jarige dochter te ontzetten. Maar volgens getuigen vooral om de bedreiger een afstraffing te geven.

