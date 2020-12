Nieuws gemist? Bomvolle zuipkeet en het leger springt bij in verzorgingshuis in Ede

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem, De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van vrijdag 24 december.

De testuitslag van duizend mensen is door een storing bij het laboratorium niet meer te achterhalen. Daardoor weten deze mannen en vrouwen niet of ze vandaag veilig op bezoek kunnen gaan bij familieleden. Het gaat om testen die op 22 en 23 december zijn afgenomen. Dat bevestigt een woordvoerder van de GGD in Gelderland-Zuid. Van de meeste testen is op dit moment binnen 24 uur al het resultaat bekend, de GGD hanteert 48 uur als uiterste termijn.

De coronacijfers stegen opnieuw en blijven onveranderd hoog in de regio. Er werden op eerste kerstdag 1252 besmettingen gemeld. Woensdag waren het er nog 1171. Ook het aantal ziekenhuisopnames blijft stijgen. Op kerstavond meldden ziekenhuizen in de regio al dat ze personeel terug van vakantie riepen omdat de druk op de zorg zo hoog is.

De kersttoespraak van koning Willem-Alexander stond volledig in het teken van corona. Volgens het staatshoofd kunnen we slecht tegen onzekerheid en zorgt het virus voor tegenstellingen in de samenleving. ,,Moe van de manische meningenmachine? En denkt u dan: ik ben blijkbaar een buitenbeentje? Dat bent u niet.’’

Naar de teststraat met Kerstmis? Het kan. Sterker nog, bij de XL-teststraat in Nijmegen-Noord is het deze Eerste Kerstdag druk. Voor Evert Linskens uit Oosterhout pakt kerst totaal anders uit dan hij wilde. Een familiereünie viel in duigen. Hij laat zichzelf, vrouw en dochter testen. ,,Onze zoon kwam over uit Londen, helaas bleek hij corona te hebben.”

Veertien jongeren zijn in de nacht van donderdag op vrijdag bekeurd, omdat zij zaten te drinken in een zuipkeet in de gemeente West Betuwe. De politie heeft de samenkomst beëindigd en alle aanwezigen naar huis gestuurd en op de bon geslingerd. ,,De tijd van waarschuwen is inmiddels meer dan voorbij. Als we als politie zoiets aantreffen, betekent dit dat we direct optreden. Mensen komen er niet meer met een waarschuwing vanaf”, vertelt Bert Stronks van de politie.

Corona slaat hard toe in Edes verzorgingshuis Gelderhorst. Binnen drie weken tijd overleden er 11 personen in verpleeghuis de Gelderhorst in Ede. Ook een groot deel van het personeel is inmiddels ziek. Daarom schakelt het verzorgingshuis het leger in om hulp te bieden in de strijd tegen corona.

Oud-televisiepresentator Ron Brandsteder is donderdagmiddag aangereden in Breukeleveen, niet ver van zijn villa aan de Loosdrechtse Plassen. Zijn Bentley - met een cataloguswaarde van 212.000 euro - raakte zwaar beschadigd. Volgens omstanders had de geschrokken Brandsteder geen schuld aan het ongeval op de smalle weg.

