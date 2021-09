Nieuws gemist? Boom biedt troost aan ouders van Tara en Tom en ziekenhuizen verdeeld over vaccinatiemeldplicht

TARA (18) EN TOM (19) VERONGELUKTEN NA APPELPOP De dood van je eigen kind, kun je daar ooit mee leven? Slijt het verdriet na al die jaren? Marcel en Bea Aalmers uit Elst verloren negen jaar geleden hun zoon Tom (19) bij een stom ongeluk. Ook zijn vriendin Tara (18) overleed. Hun jaarlijkse pelgrimage in september naar een herinneringsboom langs de A15, samen met vrienden en familie, biedt houvast om overeind te blijven na het ondraaglijke verlies.

AIRBORNE DROPPING GINKELSE HEIDE De Airborne herdenking op de Ginkelse Heide was dit jaar beperkt toegankelijk voor publiek. Vanwege de coronamaatregelen zijn 15.000 toegangskaarten beschikbaar voor het evenement. Kon je er niet bij zijn? Geen zorgen, wij waren er wel en maakten deze video.

ZIEKENHUIZEN VERDEELD OVER VERTELLEN OVER VACCINATIE Ziekenhuizen hebben lang niet allemaal de behoefte om van het eigen zorgpersoneel te weten of ze ingeënt zijn tegen corona. Minister Hugo de Jonge wil het zorginstellingen mogelijk maken om vast te leggen welk personeel gevaccineerd is, maar de noodzaak daarvoor wordt niet overal gevoeld.

Poll Ik wil niet behandeld worden door zorgpersoneel dat niet is gevaccineerd Eens

Oneens Ik wil niet behandeld worden door zorgpersoneel dat niet is gevaccineerd Eens (50%)

Oneens (50%)

VERJAARDAG BLIJKT BRUILOFT | Ze hielden het al tijden verborgen, maar zaterdag was het eindelijk zover. Steffan (31) en Ruby Berger (30) uit Oldenzaal overrompelden hun familie en vrienden toen ze tijdens het ‘verjaardagsfeest’ in hun achtertuin plots in bruidskleding verschenen. ,,Je had die gezichten moeten zien!’’ ,,Iedereen was in tranen en daarna brak het feest los.’’

Volledig scherm Wie Ruby en Steffan goed kent, weet dat het stel niet veel ‘volgens het boekje’ doet. Het moest dan ook geen traditionele bruiloft, maar een verrassingshuwelijk worden. © Bo Soeteman

PIERSONPODCAST DEEL III | De kraakbeweging heeft veertig jaar geleden de woningnood hoog op de politieke agenda gezet door een gewelddadige confrontatie aan te gaan met de overheid. Terwijl vorige week zondag in Amsterdam oude tijden herleefden met een landelijk woonprotest, vertelt Jan-Frank Gerards in Deel III van onze Piersonpodcast over de grootste krakersrel ooit. Luister de podcast hier.

BIZARRE ONTDEKKING NA BRAND IN HARDERWIJK | Het leek een simpele keukenbrand in Harderwijk, maar niets bleek minder waar. In de woning bleek 500 kilo vuurwerk te liggen. En niet zomaar wat rotjes, maar professioneel en illegaal consumentenvuurwerk. De wijk was urenlang afgezet, huizen moesten ontruimd worden. ,,Dit had heel anders kunnen aflopen’’, zeggen geschrokken buurtbewoners.

COALITIEONDERHANDELINGEN IN HILVERSUM | Na een half jaar ploeteren op het Binnenhof, heeft de formatie zich dit weekend verplaatst naar de bossen rond Hilversum. Daar proberen Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA) met hun secondanten om wat nader tot elkaar te komen in een informele setting. Informateur Johan Remkes hoopt na dit weekend duidelijk te hebben of een minderheidskabinet van de drie partijen mogelijk is. Of misschien toch een extraparlementair kabinet? We gaan het zien.

Volledig scherm Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66), Mark Rutte (VVD), informateur Johan Remkes, Sophie Hermans (VVD), Rob Jetten (D66) en Pieter Heerma (CDA) (v.l.n.r.) op landgoed De Zwaluwenberg voor de voortgang van de formatiegesprekken. © ANP