Nieuws gemist? Boze boeren halen verhaal bij Omroep Gelderland en huisdieren worden in kersttenue gestoken

HOOIKOORTS MOGELIJK STOORZENDER | De omikronvariant kan rond de jaarwisseling nog harder toe gaan slaan dan al verwacht. Dat komt omdat er door de warme herfst nu al weer pollen in de lucht zweven. Door de stofjes die in de pollen zitten kan het afweermechanisme in de longen aangetast worden. ,,Het wordt heel spannend’’, zegt bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit.

TIENTALLEN TREKKERS OP DE STOEP | Gelderse boeren zijn donderdag naar het kantoorpand van Omroep Gelderland in Arnhem getrokken uit protest tegen een wob-verzoek. De omroep wil onder meer weten hoeveel dieren op elke boerderij worden gehouden. De boeren willen niet dat die informatie openbaar is. Bij het kantoorpand van de omroep ontstond een verhitte discussie, waarbij zelfs een verkapt dreigement op tafel werd gegooid door een emotionele boer.

WOLF DOODGEREDEN | Eén van de wolven op de Veluwe is woensdag doodgereden. De wolf werd geraakt door een auto op de Nunspeterweg (N310) in Elspeet. Het zou gaan om een mannelijke wolf waarvan de vacht in matige conditie is, laat de Zoogdiervereniging weten.

HUISDIEREN IN KERSTTENUE | Een foute kersttrui voor de hond, muts voor het paard of rendiergewei voor de kat: kerstoutfits voor dieren zijn populairder dan ooit. Dierenspeciaalzaak Pets Place ziet de verkoop van kerstartikelen voor huisdieren bijna verdubbelen ten opzichte van een jaar geleden. Wie koopt zoiets? En is dat niet zielig? ,,De hond heeft een eigen kledingkast.”

Volledig scherm Steeds meer mensen trekken hun huisdieren met kerst kekke pakjes aan © Rolf Hensel

RECHTSZAAK OM FOUT BIJ AFVALSCHEIDING | Luiers bij het groenafval, of sigarettenpeuken en zelfs glas; afvalcontainers worden in Rivierenland niet altijd goed gebruikt. Controleurs van Avri deelden dit jaar tot nu toe 342 bonnen van 95 euro uit voor afval dat niet in de juiste container zat. Drie inwoners, onder wie een 27-jarige jonge moeder, lieten het aankomen op een rechtszaak bij de politierechter in Arnhem.

BEJAARDE LEGERDUMPHANDELAREN MOETEN CEL IN | Twee legerdumphandelaren uit Gennep moeten jaren de cel in voor het plegen van megafraude. De rechtbank in Den Bosch heeft dat vanmiddag bepaald. Volgens de rechtbank pleegden beiden ‘op grootschalige wijze fraude door tientallen miljoenen wit te wassen, valsheid in geschrifte en onjuiste belastingaangiften te doen’.

Volledig scherm Dolly Lee uit Gennep werd veroordeeld voor een jarenlange celstraf wegens fraude met oude legermaterialen © Paul Rapp

VERBAZING OVER KARIG KERSTPAKKET | en deel van het personeel van het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam is ontstemd over het kerstpakket. Een OLVG-muts met een bijbehorende sjaal was niet de waardering waar ze op hadden gehoopt na een zwaar coronajaar. ‘Het voelt als een belediging.’

ZWEMMEN IN DE VRIESKOU | Elke week neemt Janneke Robers uit Arnhem een duik het water van de Rijkerswoerdse plassen. Ook als het, zoals deze week, ijskoud is. Goed voor je immuunsysteem, zo’n frisse duik, vindt Robers. ,,Je voelt weerstand om het water in te gaan. Als je het tóch doet, verleg je je grens telkens een stukje en besef je dat je meer aankan dan je denkt. Dat helpt bij moeilijke situaties in het dagelijks leven.”