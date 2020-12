Nieuws gemist? Boze boeren tarten supermarkten en vuurwerkverkoop in Duitsland onzeker

Boze boeren lieten vandaag weer eens van zich horen. Vanaf 05.00 uur bezetten ze de toegangswegen van diverse distributiecentra van supermarkten, onder meer in Oosterhout. Daardoor kwam de bevoorrading van de winkels ernstig in het gedrang en waren in veel supers aan het eind van de middag lege schappen te zien. Rond 19.00 uur werd het protest beëindigd, na een belofte dat er op korte termijn gesproken wordt over de onvrede van de boeren. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Goed nieuws: het Veenendaalse gezin dat al twee maanden in een oude caravan woonde, heeft nieuwe huisvesting. Gisteren meldden we dat het gezin zich door allerlei omstandigheden genoodzaakt voelde om in de caravan te bivakkeren, hoewel dat van de gemeente eigenlijk ook niet mocht. Vrijwilligers van De Soepfiets, die iedere donderdag dak- en thuislozen van eten voorzien, hadden zich over het gezin ontfermd en hebben een betere slaapplek geregeld. Mét stromend water en elektriciteit.

Volledig scherm Geertruida woonde met haar gezin in een aftandse caravan. © Raphael Drent

Met corona gaat het nog steeds niet goed. Wéér een stijging van het aantal besmettingen vandaag, het gaat hard richting de 10.000 per dag. Opvallend genoeg deed deze regio de afgelopen 24 uur niet mee aan deze trend: in verschillende gemeenten daalde het aantal besmettingen juist, er was zelfs hier en daar sprake van een halvering. Maar het mag geen verrassing zijn dat het kabinet morgen in het Catshuis een extra coronavergadering belegd. Heeft dat invloed op onze feestdagen? Dat horen we misschien dinsdag.

Voor degenen die voor de jaarwisseling (stiekem) vuurwerk wilden kopen over de grens in Duitsland: voor hen is de verwachte lockdown bij de Oosterburen slecht nieuws. Want dan gaan alle winkels dicht en kan er dus ook geen vuurwerk worden gekocht. Ook voor de vuurwerkverkopers is dat een strop: ,,Er staat voor 100.000 euro aan vuurwerk in de bunkers. Dat geld heb je dus niet in je portemonnee’’, zegt een van hen. Sommige ondernemers geven hun klanten geld terug en hopen dat die volgend jaar weer terugkeren. Gelukkig is vuurwerk wel even houdbaar.

Volledig scherm Je auto volladen met vuurwerk in Duitsland? Dat wordt lastig dit jaar. © ANP

Nog even terug naar corona: bij het CWZ in Nijmegen verzwijgen coronapatiënten nog wel eens dat ze besmet zijn. Ze zijn bang dat anders hun behandeling wordt uitgesteld. Dat is asociaal en heel erg dom, benadrukt het Nijmeegse ziekenhuis. Ze brengen zichzelf én anderen in gevaar. Onder personeel van ziekenhuizen in de regio woedt ook nog een andere discussie: wel of niet vaccineren? De raad van bestuur van het Rijnstateziekenhuis in Arnhem overweegt zijn personeel een duwtje in de goede richting te geven door extra verlof of extra geld in het vooruitzicht te stellen als ze voor een prik kiezen. Is dat chantage? Volgens het ziekenhuis niet.

