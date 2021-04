Nieuws gemist? Brand bij meubelmaker in Gaanderen en Dirkjan vindt ‘engel’ die zijn leven redde op A28

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem: De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van woensdag 14 april.

VLAMMENZEE IN GAANDEREN Bij een meubelmakerij in het Achterhoekse Gaanderen ontstond vanmiddag een fikse brand. Er kwamen grote vlammen uit het dak van het gebouw en er was dikke, zwarte rookontwikkeling die tot in de wijde omtrek te zien was. Vanwege de rook heeft de Veiligheidsregio een NL-Alert uitgezonden. Pas rond 18:30 had de brandweer de brand onder controle. Buurtbewoners zijn geschrokken: ,,We hoorden een explosie, en toen viel er een brokstuk hier midden op de weg, tussen alle huizen.”

Volledig scherm Een flinke brand bij een meubelmakerij in Gaanderen © theo kock persfotografie

CORONA-UITBRAAK IN JEUGDGEVANGENIS In jeugdgevangenis De Hunnerberg in Nijmegen is corona uitgebroken. Drie jongeren zijn positief getest. Gevolg is dat de jongeren van vijf afdelingen in quarantaine moeten blijven op hun kamer. Het gaat om zo’n veertig gedetineerden van de gevangenis, waar in totaal plek is voor 72 minderjarigen. Ter compensatie mogen de jongeren 24 uur per dag tv kijken.

EINDELIJK WEER NAAR DE DIERENTUIN Na lange tijd kon het vandaag weer in Rhenen: een dagje erop uit alsof corona even niet bestaat. Ouwehands Dierenpark is sinds vandaag vier dagen op rij open, als pilot. Elke dag mogen er maximaal tweeduizend bezoekers het park in. Ten minste, als zij een negatieve testuitslag hebben. Die hadden een hoop bezoekers vanmiddag, en dus kon men zich weer vergapen aan allerhande wilde dieren. Aan babypanda Fan Xing bijvoorbeeld.

PROBLEMEN MET TESTCAPACITEIT Voor de testevenementen die momenteel worden gehouden, heeft minister De Jonge al vijf miljoen euro overgemaakt aan de stichting Open Samenleving die het mogelijk moet maken. Maar enkele honderden coronatesten regelen voor Vitesse-supporters om zondag in eigen stadion de bekerfinale tegen Ajax te bekijken op groot scherm blijkt al op problemen te stuiten.

ONDERZOEK NAAR SEKSUELE ESCAPADES D66 stelt een onderzoek in naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door D66-Kamerlid Sidney Smeets. Smeets ligt al sinds gisteravond onder vuur op sociale media. Meerdere jongemannen melden dat Smeets ongepaste berichten naar hen heeft gestuurd. Een aantal van hen zegt op het moment van de berichten minderjarig te zijn geweest. Smeets zou zelfs seks hebben gehad met minderjarige jongens. De partijtop van D66 heeft vanmiddag een ‘intern onderzoeksteam’ gevraagd de kwestie te onderzoeken.

Volledig scherm Sidney Smeets (D66) tijdens de beediging als lid van de Tweede Kamer © ANP / REMKO DE WAAL

MEESTERHACKER VOOR DE RECHTER Een 23-jarige hacker uit Giesbeek stond vandaag voor de rechter. De verdachte zou via een criminele website tegen betaling miljarden wachtwoorden verspreid hebben. Het OM eiste daarom een flinke straf: 2 jaar cel plus een boete van 109.000 euro.straf geëist. Ook zou de verdachte een boete van 109.000 euro moeten betalen.

DIRKJAN VINDT ZIJN REDDENDE ENGEL Huilend valt Elburger Dirkjan Fijn de man die voor zijn deur staat in de armen. Het is degene die afgelopen weekend zijn leven redde terwijl z’n auto volledig uitbrandde na een eenzijdig ongeval bij de opgang naar de A28 bij ’t Harde. Dankzij een veel gedeelde oproep van zijn broer hebben slachtoffer en redder elkaar gevonden. ,,Ik kan dit nooit afbetalen. Die jongen is mijn grote engel geweest.’’

VACCINATIEBEREIDHEID ONDER DRUK De bereidheid tot vaccinatie staat onder druk door de bijwerkingen, de veranderde vaccinatie-adviezen en de tijdelijke vaccinatiestops. Vier op de tien 60-plussers wil geen AstraZeneca meer. Dat bleek deze week uit onderzoek van I&O Research. Wat zijn de afwegingen die mensen maken bij hun beslissing om zich te laten vaccineren?

Volledig scherm Vaccinatie bij Het Gastenhuis Druten © Paul Rapp