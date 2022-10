Nieuws gemist? Brandweer haalt jonge meiden van het dak • Honderden motoren voor verjaardag ernstig zieke Jaimy

KAMERVOORZITTER DOET AANGIFTE | Kamervoorzitter Vera Bergkamp doet morgen namens het bestuur van de Tweede Kamer aangifte van het lekken van vertrouwelijke informatie in de kwestie rond oud-Kamervoorzitter Khadija Arib.

GRAAFSCHAPSUPPORTERS OP DE VUIST | Supporters van voetbalclub De Graafschap zijn vrijdagavond met elkaar op de vuist gegaan in stadion De Vijverberg in Doetinchem. Dat gebeurde net na aanvang van de wedstrijd van De Graafschap tegen Jong AZ op de Spinnekoptribune.

MOTORSTOET VOOR ERNSTIG ZIEKE JAIMY | Een indrukwekkende stoet van een paar kilometer, met vele honderden motoren trok zondagmiddag vanaf de Nieuwe Dukenburgseweg naar de Dukenburgse wijk Meijhorst. De oproep om de ernstig zieke motorfanaat Jaimy Jacobs een onvergetelijke 17de verjaardag cadeau te doen, werd daarmee een groot succes.

GEK VAN DE STANK VAN VARKENSSTALLEN | Erkenning voor wat ze zelf al twaalf jaar roepen: de overheid heeft de familie Pronk onvoldoende beschermd tegen stankoverlast van twee naastgelegen varkenshouderijen. De buren hebben volgens de rechtbank in Den Haag recht op een schadevergoeding, maar daar is het vader Theo (70) en zoon Roy (42) niet om te doen: ,,Met een zak geld verdwijnt de stank niet.’’

‘KLIMAATPSYCHOPAAT’: HOE HET POLITIEK DEBAT VERHARD | Paniek bij de Algemene Beschouwingen: Kamerlid beschuldigt minister van spionage. Tegelijkertijd is het geen verrassing in dit politieke klimaat. Hoe zijn we op dit punt beland?

INBREKER UREN VAST IN RESTAURANT | Een inbreker heeft mogelijk een nacht lang vastgezeten in Chinees restaurant The Blue Lotus in Velp. Zondagochtend werd de man bevrijd uit een goederenlift. Medewerkers van het restaurant merkten de ongenode gast op toen zij rond 9.00 uur bij het pand aankwamen.

VERSLAGGEVER OOG IN OOG MET OPLICHTERS | Verslaggever Albert Heller en zijn vrouw werden bestolen van ruim 3000 euro door phishing. Tegen de voorspelling van de politie zelf in, blijken de daders te zijn gepakt. Een verslag vanuit de rechtszaal, oog in oog met de oplichters.

VERSTAPPEN TELEURGESTELD | Geklungel in de kwalificatie, een slechte start en een mislukte inhaalpoging die hem duur kwam te staan, zorgden voor een teleurstellend weekend voor Max Verstappen in Singapore. Prolongatie van zijn wereldtitel werd met nog minstens een week uitgesteld. ,,Al had er denk ik ook niet veel meer ingezeten dan die potentiële vierde plek.”

125 VOETBALFANS DOOD DOOR VERDRUKKING | Bij voetbalrellen in de Indonesische stad Malang, in de provincie Oost-Java, zijn zaterdag zeker 125 mensen om het leven gekomen, onder wie twee politieagenten. Veel slachtoffers werden in de chaos onder de voet gelopen of raakten verdrukt. De meesten overleden door zuurstofgebrek. Het is een van de dodelijkste voetbalrampen in de geschiedenis.

NEC VERRAST FEYENOORD | NEC heeft verrast tegen Feyenoord. De Nijmeegse club speelde knap met 1-1 gelijk. Ivan Márquez zorgde na de 0-1 van Quinten Timber nog voor rust voor de gelijkmaker.

VENTILATIE IN DE KLAS: ZIJ WEL EN WIJ NIET? | Welke criteria hanteren gemeente en schoolbesturen bij hun keuze om scholen met slechte ventilatie direct of pas in een later stadium aan te pakken? Dat vraagt directeur Marco Janssen van de Cuijkse basisschool ’t Startblok zich verbaasd af.

MARINUS (94) VERLOOR ZIJN VROUW EN DOCHTERS | Vanuit het verpleeghuis blikt oud-marineman Marinus Dankers (94) terug op zijn roerige leven. Zijn bestaan kende hoge pieken, maar ook oceaandiepe dalen. ,,Toen ik hoorde dat ze was overleden, heb ik gegild van verdriet.”

Volledig scherm Oud-marineman Marinus Dankers in zijn kamer in het verpleeghuis: ‘De laatste tijd denk ik vaak na over de dood’ © Jan de Groen

GGD BLIJFT BIJ AFROEPEN LEEFTIJD HERHAALPRIK | Tienduizenden mensen uit onze regio zijn de afgelopen weken een herhaalprik tegen corona komen halen. Inwoners worden van oud naar jong uitgenodigd. Maar ook jonge mensen zonder uitnodigingen kregen al een prik. Hoe kan dat?

JONGE MEIDEN VAST OP DAK IN DIEREN | De brandweer in Dieren is zondagmiddag uitgerukt voor een opmerkelijk incident: twee jonge meiden zaten bovenop het dak van een woning aan de Harderwijkerweg. Met behulp van een hoogwerker is het duo, dat zichzelf had buitengesloten, van het dak gehaald.

POLITIE VINDT LICHAAM IN VEENENDAAL | De politie heeft zondagmiddag in het Valleikanaal nabij de Ghandistraat in Veenendaal het stoffelijk overschot van een man gevonden. Een schouwarts is op locatie en doet verder onderzoek. Een ongeval lijkt een aannemelijk scenario, maar dat moet nog blijken uit verder onderzoek. Zo meldt de politie.