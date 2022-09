Nieuws Gemist? Brandweer redt jongen uit zijn voorwiel • Klant kan nieuwe energietarieven weigeren

Slachtofferhulp voor buspassagiers na dodelijke botsing met Groesbeekse fietser (62) | De passagiers uit de bus die donderdagavond in Nijmegen fataal in botsing kwam met een 62-jarige fietser uit Groesbeek hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen. Dat geldt ook voor de Udenaar (50) die de bus bestuurde. Hij is na het ongeval verhoord.

Moeder omgebrachte Sem Vijverberg ‘weet niets meer’ van zwangerschap en bevalling; kan dat? | De moeder van de omgebrachte baby Sem zegt volgens het Openbaar Ministerie geen enkele herinnering meer te hebben aan haar zwangerschap en bevalling. Kan dat en hoe dan? Wat zeggen deskundigen over ‘dissociatieve amnesie’, ofwel verdrongen herinneringen?

Het staat er echt: 4,63 euro voor een kuub gas. Waarom zijn de prijsverschillen zo groot? Een grote groep bestaande klanten van Eneco heeft de pech dat voor hen per 1 oktober een nieuw gastarief is vastgesteld: 3,39 euro per kuub. Nog nooit was het zó hoog. Maar nieuwe klanten wordt een nóg veel hoger tarief voorgeschoteld: 4,63 per kuub gas. Maar die nieuwe energietarieven die sommige energieleveranciers per 1 oktober in willen gaan, kunnen door klanten geweigerd worden.

Vrouw drijft buurtbewoners tot wanhoop met nachtelijk geschreeuw, staat ze binnenkort op straat? | Een vrouw met psychische problemen die ernstige overlast veroorzaakt met nachtelijk geschreeuw en het gooien van spullen in Beek-Ubbergen, dreigt binnenkort uit haar huurwoning gezet te worden.

Tielse designsneakers van Sam (26) gaan wereld over; artiesten en sporthelden betalen zo 5000 euro | Altijd al dat ene paar sneakers met een uniek, eigen design willen hebben? Sam van IJzendoorn uit Tiel maakt ze en heeft er met zijn bedrijf VIJZ een succesvolle business van gemaakt. Schoenen die niemand anders heeft, gaan de wereld over. Wel voor liefhebbers die wat meer euro’s dan normaal willen en durven spenderen.

Edenaar overleden bij kettingbotsing met vier auto’s op provinciale weg N224 | Bij een kop-staartbotsing in Renswoude is een 35-jarige man uit Ede overleden. Hij raakte zwaargewond, waarop hulpdiensten het slachtoffer tevergeefs hebben gereanimeerd.

Wat als je een vast contract hebt en negen andere vragen over het prijsplafond | Goed nieuws deze week vanuit Den Haag: er komt een prijsplafond op energie en gas. Dat betekent dat je bij een gemiddeld verbruik nooit méér betaalt dan door de overheid is vastgesteld. Hoeveel is dat precies, hoe zit het met stadswarmte en wat als je nog een vast contract hebt? We zetten de meest gestelde vragen op een rij.

De Visbroertjes stoppen in Arnhem, winkel staat inmiddels in de verkoop: ‘Amerikaans avontuur lonkt’ | De Visbroertjes, wereldberoemd in Arnhem en omstreken, stoppen ermee. Luuk de Haan, een van de twee broers, vertrekt naar New York. De zaak aan de Arnhemse Steenstraat staat inmiddels in de verkoop.

LIVE | VN: Rusland pleegt oorlogsmisdaden, Kremlin wil snelle inlijving bij positief referendum | De door Rusland bezette Oekraïense gebieden houden vanaf vandaag ‘referenda’ over een eventuele aansluiting bij Rusland. De Oekraïense regering en westerse leiders spreken eerder van ‘schijnreferenda’. Blijf via ons liveblog op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne.

Brandweer rukt uit voor jongeman die bekneld raakt in voorwiel van zijn fiets | De hulpdiensten zijn vrijdagochtend rond 09.00 uur gealarmeerd voor een ongeval met letsel op de kruising Auroraweg met de Europaweg in Doetinchem. Ter plaatste bleek een jongeman tijdens het fietsen bekneld te zijn geraakt tussen de spaken van zijn voorwiel.

Buckingham Palace stelt veto: deze beelden begrafenis mogen nooit meer uitgezonden worden | Buckingham Palace heeft de Britse media aangemaand om bepaalde beelden die tijdens de begrafenis van Queen Elizabeth werden gemaakt te verwijderen en nooit meer uit de zenden. Het gaat concreet om zes fragmenten, die onder meer “het zichtbare verdriet van de koninklijke familie tonen”. Er is ook een opvallend verbod op een fragment met prins George, de 9-jarige zoon van prins William en prinses Catherine.

Vul de Geldmeter hieronder in en zie waar je geld verdient en geld kunt besparen. Doe mee en maak tot en met 3 oktober ook kans op 250 keer gratis boodschappen ter waarde van 50 euro bij Albert Heijn. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.