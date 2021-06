Nieuws gemist? Bruid rent winkel uit met onafgemaakte jurk en amper besmettingen na promotie NEC

BIZARRE RECHTSZAAK Een bruid (38) uit Elspeet is woensdag vrijgesproken van diefstal van haar half afgemaakte bruidsjurk, bij een bruidsmodezaak in Elst in 2019. Daarmee rende ze de winkel uit toen de bruiloft rap naderde en de jurk wéér niet af bleek. ,,Zo’n zaak heb ik nog niet eerder meegemaakt’’, zei de politierechter in Arnhem. De Elspeetse had bij de bruidsmodezaak een jurk à 3200 euro voor haar bruiloft half juli 2019 besteld, maar de jurk was een paar dagen voor de bruiloft nog niet af volgens de vrouw.

AMPER BESMETTINGEN NA PROMOTIE NEC Het spontane massafeest bij het Goffertstadion na de promotie van NEC heeft niet tot een besmettingspiek geleid. Volgens de GGD zijn minder dan twintig besmettingen gelinkt aan dat feest en is er geen sprake van een brandhaard. Artsen vreesden juist voor de gevolgen: de coronaregels werden namelijk massaal aan de laars gelapt.

Volledig scherm NEC promoveert naar de Eredivisie na een zege op NAC. © DG

TO MAAI OR NOT TO MAAI? Als je plantsoenen minder vaak maait is dat beter voor de natuur: kwetsbare insecten herwinnen terrein. Maar in het Nijmeegse stadsdeel Dukenburg vrezen inwoners de keerzijde van dit nieuwe beleid. ,,Dit is toch pure verpaupering?’’ Waar ligt de grens tussen ecologisch beheer en verwaarlozing, is nu de grote vraag.

Volledig scherm Theo van der Rijt wil dat er in Tolhuis gemaaid wordt. © Gerard Verschooten

FATAAL ONGELUK IN OCHTEN Een aanrijding op een boerderij in Ochten waarbij maandag een 2-jarig kind om het leven kwam, laat zien dat aandacht voor ongelukken op boerenerven nog altijd hard nodig is. Ze komen te vaak voor, vinden boerenorganisaties. Inwoners van Ochten voelen een dag later niet de behoefte uitgebreid stil te staan bij het tragische ongeval op de boerderij aan de Nieuwe Dijk. ,,In- en intriest, echt vreselijk’’, klinkt het. En: ,,Ik vind het heel erg wat er is gebeurd, wat kan ik meer zeggen?’’

DRAMA IN MILLINGEN Een waar ooievaarsdrama in Millingen: slechts één ooievaarskuiken heeft de kou en regen van het voorjaar overleefd in het nest bij Ronald Gesthuizen. De andere vier liggen dood in het nest. ,,Ik ontdekte het eind vorige week. Het was nog even spannend of de laatste het zou redden, maar die ziet er nu redelijk gezond uit. En de ouders blijven heen en weer vliegen”, zegt Gesthuizen.

GEEN STARTSCHOTGALA Het Startschotgala gaat niet door. Het proefevenement van de Feestfabriek en Fieldlab, dat plaats zou hebben in de Schans in Lichtenvoorde, is definitief van de baan. Dat heeft de organisatie laten weten. Iedereen die een kaartje voor het evenement heeft gekocht, krijgt zijn geld op uiterlijk 21 juni teruggestort.

POSITIEF CORONANIEUWS Het coronavirus is stevig op zijn retour. De geplande versoepelingen vanaf zaterdag leiden volgens de prognoses amper tot extra ziekenhuisdrukte, donderdag wordt de mijlpaal van tien miljoen inentingen bereikt. ‘Het is een gunstig beeld’. ,,We zien een snelle daling in de ziekenhuizen, van ongeveer zeventig procent ten opzichte van de piek eind april”, zei RIVM-directeur Jaap van Dissel in een technische briefing in de Tweede Kamer.

Volledig scherm Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. © ANP