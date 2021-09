Nieuws Gemist? Bruls haalt uit naar horecabazen en tatoeëerder woedend om naderend verbod op kleureninkt

VERKEERSDRAMA KOST JONGE MAN EN VROUW HET LEVEN Een 18-jarige vrouw uit Bellingwolde en een 20-jarige man uit Stadskanaal zijn vanochtend om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Ze raakten aan het einde van de ochtend door nog onbekende oorzaak met hun auto te water in Groningen.



CORONA-UPDATE Voor de negende opeenvolgende dag is het aantal coronapatiënten op intensive cares gedaald. Daar worden nu 140 mensen behandeld, het laagste aantal in ruim twee maanden. Het aantal nieuwe besmettingen blijft wederom stabiel. Het afgelopen etmaal waren er 1732 positieve tests. Lees bij in ons liveblog.



PARKEERBOETE UIT LOCKDOWNTIJD INGETROKKEN Koopavond werd afgeschaft in de coronacrisis. Verviel dan ook je plicht om te betalen voor parkeren? Ton (70) kreeg een boete in Nijmegen, maar maakte bezwaar. En krijgt nu gelijk.



BRULS HAALT UIT NAAR HORECABAZEN De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls heeft woensdagavond tijdens de gemeenteraad hard uitgehaald naar horecazaak Moeke. Het grand café moest afgelopen weekend korte tijd op slot, nadat er onvoldoende werd gecontroleerd op QR-codes.



WOEDE OM NIEUWE REGELS TATTOO-INKT Tattookoning Henk Schiffmacher is woedend over de nieuwe Europese wetgeving die bepaalde kleurstoffen in tatoeage-inkt verbiedt. ,,Sodemieter toch op met al die regeltjes.” Het zou de Europese Unie gaan om groene en blauwe pigmenten en conserveringsmiddelen die de inkt kleur geven en houdbaar maken



HOE KOMT IEMAND AAN 20.000 EURO CASH EN EEN ROLEX? In zijn auto lag 20.000 euro in contanten, op zijn telefoon stonden foto’s van hennepplanten en om zijn pols zat een vals Rolex-horloge. De marechaussee leek bij een controle op 5 februari 2021 in Boxmeer een 30-jarige Echtenaar op heterdaad te hebben betrapt. De man moest bij de politierechter wel met een heel goede verklaring op de proppen komen om een veroordeling voor witwassen af te wenden. Maar die had hij. Lees meer.



D66 OVERSTAG, COALITIE IN GESPREK OVER NIEUW KABINET Na een maandenlange blokkade gaat D66 vandaag alsnog overstag. Leider Sigrid Kaag is toch bereid om te onderhandelen over een doorstart van de oude coalitie met daarin ook VVD, CDA en ChristenUnie. Zo komt er na een halfjaar zicht op een doorbraak in de formatie. De oppositie reageert fel. Partijen hekelen het gebrek aan vernieuwing en pleiten voor echte verandering.



ZEVEN PAARDEN DOOD DOOR BLIKSEM Door blikseminslag zijn woensdagmiddag in Maarheeze zeven paarden gestorven. ,,Alsof er een huis in brand stond, zó groot waren de bliksemschichten”, vertelt een aangeslagen Jack Ogier. Lees meer.



SEKSTOERIST TIEN JAAR DE CEL IN Een 70-jarige Nijmeegse kindersekstoerist is door de rechtbank van Rotterdam veroordeeld tot een celstraf van tien jaar en tbs. De man heeft aantoonbaar 13 verschillende minderjarige jongens in Vietnam, Sri Lanka, Crimea/Oekraïne, Moldavië en India misbruikt. Niet alleen verkrachtte hij de jongens. Hij maakte er ook foto’s van.



NOG UREN VOOR ONGEKENDE PRIJSVERHOGING ENERGIE Opnieuw zijn energieleveranciers genoodzaakt hun tarieven voor gas en elektriciteit fors te verhogen. Nieuwe jaarcontracten zijn vanaf morgen (1 oktober) voor een gemiddeld huishouden honderden euro’s duurder dan vandaag, stellen vergelijkingssites Gaslicht en Independer. Lees meer.



FRANSE FANS VERMAKEN ZICH IN ARNHEM oetbalsupporters van de Franse voetbalclub Stade Rennais vermaken zich donderdag prima in de Arnhemse binnenstad. Ze zijn in de Gelderse hoofdstad voor de wedstrijd van hun club, vanavond om 21.00 uur in GelreDome tegen Vitesse in de strijd om de Conference League.

KERMISREL IN KIEM GESMOORD Het ongeldig verklaren van oude kermismunten heeft veel inwoners van Baak onaangenaam verrast. Maar een dreigende kermisrel lijkt in de kiem gesmoord met een compromis voor het komende kermisweekend.



TIJDELIJK EXTRA VLUCHTELINGEN NAAR OVERLOON In het asielzoekerscentrum in Overloon kunnen tijdelijk 180 vluchtelingen extra worden opgevangen, bovenop de 800 die er nu al zitten. De gemeente Boxmeer gaf het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) toestemming voor het plaatsen van 36 stacaravans waarin de vluchtelingen kunnen worden ondergebracht. Het azc sluit, zoals recent besloten, in mei volgend jaar de deuren.



ANNEMIEK HEEFT GELUKSOORBEL TERUG Ze heeft hem nog niet in handen, maar de oorbel van Annemiek van Vleuten lijkt gevonden te zijn. De 38-jarige wielrenster verloor het dierbare sieraad tijdens een wandeling in haar woonplaats Wageningen en plaatste een oproep op Instagram. ,,Er is alleen nog kort via Instagram contact geweest, dus ik moet het nog afwachten. Ik hoop niet dat het een grap is.”

