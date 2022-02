Nieuws Gemist? Bruls lijnrecht tegenover de politie en Peters kleurrijke winkel begon ooit met witgoed

WOLF SLAAT TOE | Een nog onbekend dier heeft gisteren een schaap doodgebeten in het Zevendal bij Plasmolen. Een dag eerder gebeurde dat mogelijk ook al tussen Groesbeek en de Duitse grens. De incidenten hangen misschien samen met meldingen van een wolfachtig dier op de nabijgelegen Mookerhei. Lees meer.



MINDERJARIGE OVERVALT SUPERMARKT | Een minderjarige verdachte is door de politie aangehouden na een overval, gisteravond, op de AH supermarkt in Zetten. Hij bedreigde een medewerker met een mes en ging er met een geldbedrag vandoor, meldt de politie.



Bekijk een selectie van ons nieuws in de dagelijkse video-update:

2G IS VAN DE BAAN | Het politiek zwaar omstreden kabinetsplan voor de 2G-coronapas sneuvelt. De PvdA keert zich tegen het instrument, daarmee zal de motie om 2G te schrappen morgen een meerderheid halen in de Tweede Kamer. Lees meer.



VERSOEPELINGEN-UPDATE | Het kabinet is van plan een flinke stap te zetten naar het oude normaal. Als RIVM-prognoses het toelaten kan het thuiswerkadvies geschrapt worden en kunnen de sluitingstijden in de horeca en cultuur worden verruimd. Ook kunnen de 1,5 meterplicht en vaste zitplaats weg als de coronapas gebruikt wordt. De juridische voorbereidingen voor deze versoepelingen worden alvast getroffen.



BRULS VS DE POLITIE | Er dreigt een conflict te ontstaan tussen de vier politiebonden en het Veiligheidsberaad over de heropening van de nachthoreca, aanstaande zaterdag. Voorzitter Hubert Bruls zegt ervan uit te gaan dat er wordt opgetreden tegen grootschalige overtredingen van coronaregels, maar de demonstrerende politiebonden willen van geen wijken weten.



MAX’ NIEUWE AUTO | Met een 1 op zijn auto gaat Max Verstappen dit seizoen op jacht naar zijn tweede wereldtitel. Oracle Red Bull Racing presenteerde vandaag de nieuwe RB18, maar hield de meeste details van de auto natuurlijk nog verborgen voor de concurrentie.



Beelden van de presentatatie:

PARKEREN NIET MEER GRATIS | Bewoners van een deel van Nijmegen-West zeggen overvallen te zijn over de invoering van betaald parkeren in de wijk. Ook het parkeerterrein bij de Waalhaven, waar dagelijks honderden forenzen de auto parkeren, is sinds deze week niet meer gratis.



GOUDEN DROOM SPAT UITEEN | De gouden droom van Sjinkie Knegt is in de halve finale van de 1500 meter uiteengespat. Knegt werd derde, maar kreeg na de race wederom een penalty aan zijn broek.



VAN DER POEL SNEERT | Olympisch kampioen Nils van der Poel heeft keihard uitgehaald naar de Nederlandse schaatsbond. In een persconferentie van de Zweedse ploeg ging hij in op de pogingen van ‘TeamNL’ om de Canadese ijsmeester van dienst Mark Messer te beïnvloeden. ,,Dit is corruptie.”



De terugblik op dag 5 van de Winterspelen:

HET LIEFDESVERHAAL VAN ARNHEMMER ALEX | Alex verliet huis en haard in Arnhem voor een nog onbekende liefde in Indonesië. ,,Het was de beste beslissing die ik ooit genomen heb.” Maar het is nog steeds een onbestendige reis met grote hobbels.



MOKUMS PLASMONUMENT IN ARNHEM | Een lang gekoesterde wens van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem is uitgekomen. Al jaren stond een echte Amsterdamse plaskrul op het verlanglijstje. Vandaag heeft zo’n mannenurinoir een plek gekregen in het stukje Jordaan in het museum.



KLEURRIJKE WINKEL BEGON MET WITGOED | Wat begon als de witgoedwinkel van zijn familie, groeide onder Peter uit tot een vrijhandel in brocante spullen. Of, zoals hij het zelf zegt: ,,Bij Wiesenekker is alles te koop, behalve vrouw en kinderen.’’ Lees meer.

Volledig scherm Pieter Wiesenekker in zijn brocantewinkel in Rhenen. © Herman Stöver

DRUGS VOOR SEKS GEEFT HERRIE | Drugs dealen in ruil voor seks? Oei, dat geeft thuis een hoop trammelant, zo bemerkten twee verdachten van een Nijmeegse drugsbende. Hun vrouwen ontstaken in woede toen ze in de krant achtergronden lazen over hun mannen, die sinds november als vermeende drugsdealers in voorarrest zitten. Lees meer.



DUURSTE WOONHUIS VAN DE BENELUX | Een spectaculaire huizenverkoop in Eindhoven: niet Bill Gates of Bruce Springsteen maar de gemeente Eindhoven koopt landgoed De Wielewaal. De stad tikt 29 miljoen euro af voor de voormalige residentie van Frits Philips. Daarmee is het in één klap het duurste ‘woonhuis’ in de Benelux ooit.



MAXIME GOOIT HET ROER OM | De coronacrisis is voor sommigen van ons een reden om het over een compleet andere boeg te gooien. Neem Maxime Gamelkoorn (30) uit Arnhem. Ze had een goede baan in de financiële wereld en betegelde in haar vrije tijd een tafel met mozaïeksteentjes. ,,Mijn broer zei: ‘Daar moet je iets mee gaan doen’.’’

