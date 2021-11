Nieuws gemist? Bruls prijst vuurwerkverbod: 'Verstandig’; lastig treinen in Vallei

TOCH WEER EEN VUURWERKVERBOD De reacties op het vuurwerkverbod voor oudjaar zijn wisselend bij bedrijven en particulieren. Hubert Bruls vindt het een verstandig besluit van het kabinet. Er is begrip maar ook veel pijn in de buik. Omdat bedrijven opnieuw veel omzet gaan missen. En er is de angst dat er weer veel illegaal vuurwerk de lucht in zal gaan.

Volledig scherm Bruls vindt het besluit tot een vuurwerkverbod met oud en nieuw verstandig. © ANP

RIJNSTATE EN ZORGVERZEKERAARS ONEENS Terwijl het zorgpersoneel op zijn tandvlees loopt, dwingen zorgverzekeraars het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate na te denken over bezuinigen. Dat zegt bestuursvoorzitter Wim van Harten. Hij vindt het ‘onbegrijpelijk’. ‘Het is ridicuul om nu te praten over bezuinigen.’

150.000 MISHANDELDE DIEREN Jaarlijks worden in Nederland 150.000 dieren mishandeld of verwaarloosd. Een deel daarvan komt voor de rechter. De Arnhemse rechtbank behandelde deze week een aantal van die zaken.

NOODSTADION NEC De supporters van NEC verkiezen het bouwen van een noodstadion boven het tijdelijk uitwijken naar een ander stadion. Dat blijkt uit de resultaten van het onderzoek dat de Nijmeegse club hield onder de eigen aanhang.

TRAGISCHE DOOD JOB KLAP VOOR HENGELO Een tragisch ongeval in de VS heeft het leven gekost van de nog jonge Job Weustenenk (18) uit Hengelo. Job was keeper in het tweede van Pax. De Hengelose voetbalvereniging heeft alle wedstrijden voor komend weekend geschrapt vanwege het tragische ongeval. De Bronckhorster burgemeester Marianne Besselink laat via een woordvoerder weten de familie veel sterkte toe te wensen.

NEGEN DAGEN BEHELPEN OP SPOOR Treinreizigers in de Vallei hebben vanaf zaterdag negen dagen lang te maken met vertraging door uitvallende treinen. Stations in de regio gaan dan op de schop, vanwege een nieuwe ‘tienminutendienst’ op het traject Rotterdam - Schiphol - Arnhem.

Volledig scherm Station Veenendaal. © Raphaël Drent

SCHOLEN DICHT OM CORONA Basisscholen in het Land van Cuijk en de kop van Limburg moeten alle zeilen bijzetten om de deuren de komende weken open te houden voor hun leerlingen. Overal moeten groepen kinderen naar huis worden gestuurd. Het RIVM heeft landelijk afgelopen etmaal 21.099 meldingen van positieve coronatests ontvangen. Dat is minder dan gisteren, toen er 23.641 nieuwe besmettingen werden gemeld. We gaan een cruciale week in laat het kabinet weten.

NOODLOTTIG ONGEVAL Op de Prinses Beatrixlaan in Tiel is vrijdagavond rond 17.40 uur een 85-jarige vrouw uit Tiel overleden bij een aanrijding door een auto. De vrouw was met de fiets op het moment dat de automobilist haar aanreed.