NIEUWS GEMIST? Bruls vaak kop van Jut in coronajaar; cijfers stijgen weer; grote, onblusbare brand Huissen

GROTE BRAND | Bij de milieustraat van VBI/Heijting Milieu Service aan het Looveer in Huissen is een grote brand in een loods met afval uitgebroken. De brandweer is deze dinsdagavond met groot materieel uitgerukt om het vuur te bestrijden.

Volledig scherm De grote brand aan het Looveer in Huissen gezien vanuit de lucht. © Jean-Marc Regelink/Persbureau Heitink

SCHUTTER DELANO G. | ,,Zowel de aanslag op klaarlichte dag in een drukke straat met veel getuigen en camera’s als de tekst van zijn rap wijzen niet zozeer op een professionele crimineel.’’ Dat zegt criminoloog Henk Ferwerda over het profiel van Delano G., verdachte van de moordaanslag op Peter R. de Vries.

,,Eerder een gelukzoeker, of beïnvloedbare jongen die voor geld klusjes opknapt voor de echt grote jongens.’’

BRULS KIJKT TERUG | Bruls kijkt terug op een bijzonder jaar en zit nu zelf in quarantaine. Hij heeft een ‘olifantenhuid ontwikkeld tegen kwetsende opmerkingen’. Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, speelde een prominente rol in de coronacrisis omdat hij ook voorzitter van het Veiligheidsberaad is. Zo beleefde hij het afgelopen coronajaar. Hij zit tijdelijk zelf in quarantaine.

Volledig scherm Hubert Bruls. © Paul Rapp

BRANDSTOF UIT VIJVER | Gijs (25) Schalkx schoffelt acht uur lang in de Musis-vijver om zijn slootmotor te kunnen laten rijden: ‘Goed voor het milieu’. Gijs rijdt gratis rond op zijn slootmotor. Een oude motor die hij laat rijden op zelf gewonnen brandstof. Daar moet hij wel een hele dag voor onder water buffelen. In de vijver van het Musispark in Arnhem bijvoorbeeld.

ZONDER PUBLIEK | NEC heeft besloten geen publiek toe te laten bij de oefenwedstrijd tegen RKC Waalwijk zaterdag. De Nijmeegse eredivisieclub stelt hiertoe genoodzaakt te zijn door de aangescherpte coronamaatregelen van het kabinet.

VIDEOSCHEIDSRECHTER Waarom Van Boekel als VAR niet ingreep: ‘Ik vind de penalty zwaar gestraft, laat dat gezegd’. Pol van Boekel heeft een heftig EK achter de rug. Met kritiek van allerlei kanten. Door één strafschop is de Nederlandse videoscheidsrechter plots wereldberoemd.

Volledig scherm Raheem Sterling gaat neer en krijgt een strafschop. Pol van Boekel (r) zag als VAR geen reden om in te grijpen. © Reuters/Pro Shots

HELD VAN RUURLO | Trucker Bjorn (27) blokkeerde de A35 met zijn vrachtwagen om ‘levensgevaar’ te voorkomen: ‘Van die auto was niets meer over’. Hij bedacht zich dinsdagmorgen geen moment toen hij op de A35 een gecrashte auto zag. Met de chauffeur er nog in. Terwijl het verkeer voorbij raasde, blokkeerde hij met zijn vrachtwagen de snelweg en creëerde zo een veilige situatie. „Het was daar levensgevaarlijk.”

CORONA GRIJPT OM ZICH HEEN | In de hele coronatijd had Nijmegen maar één keer eerder zoveel besmettingen op één dag als vandaag: ook op 20 december vorig jaar turfde de GGD er 172. De stad schaart zich nu bij de 50 gemeenten met, omgerekend naar inwoneraantal, het hoogste aantal besmettingen per week.