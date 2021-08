Nieuws gemist? Brutale dieven stelen hond Tygo en vrouw doet aangifte van verkrachting in Griekenland

VERKRACHTING IN GRIEKENLAND Een jonge Nederlandse vrouw (19) heeft afgelopen weekend aangifte gedaan van verkrachting tijdens haar vakantie op het Griekse eiland Kreta. Bij een vriendin (21) zou een poging tot verkrachting zijn gedaan. De Griekse politie heeft vier jonge Duitse mannen opgepakt en in de cel gezet. Zij moeten zich morgen voor de tweede keer verantwoorden voor de rechter, bevestigt een woordvoerder van de lokale politie aan deze site. Het onderzoek is in volle gang, voegt hij nog daar aan toe.

WEBCAMGIRL ELISE Al vanaf haar 18de is webcamgirl Elise Siswet (een alter ego) een hit op internet. De nu 26-jarige blondine maakte naam met gewaagde erotische handelingen achter de webcam en is een rijzende ster op het populaire socialmediaplatform Onlyfans. Toch hekelt ze de preutsheid van het platform. ,,Er heerst nou eenmaal een taboe op ons werk, zeker in de categorie waarin ik actief ben.”

Volledig scherm Elise Siswet. © Jan Ruland van den Brink

HONDENDIEVEN Brutale hondendieven hebben toegeslagen in Schaijk. Tycho, de hond van Henny Vogels uit Schaijk, werd woensdagochtend door drie wildvreemde mannen zomaar afgepakt tijdens het uitlaten in het natuurgebied Herperduin. De vrouw heeft geen idee waar haar trouwe maatje is. Ze doet een oproep, waarin ze ook waarschuwt: ,,Pas op, er lopen hondendieven!”

Volledig scherm Tycho, de hond van Henny uit Schaijk, werd gestolen terwijl ze hem uitliet. © Facebook

REURING IN GELREDOME Er is weer reuring in de tent. Ook in het Arnhemse Gelredome. Na maandenlang alleen voetbalwedstrijden zonder publiek te hebben gehuisvest, keerden afgelopen week de supporters van Vitesse weer terug. En volgende maand wordt er gebokst in GelreDome en staat Snollebollekes er op het podium. ,,We kunnen onze passie weer kwijt.”

MESSI IN SHIRT UIT NEDERLAND Parijs staat op z’n kop. Superster Lionel Messi heeft getekend bij voetbalclub Paris Saint-Germain. Het Nederlandse bedrijf State of Football, waar de Franse topclub veel merchandise haalt, is in zijn nopjes. Het bedrijf uit Deventer gaat drukke tijden tegemoet. Tienduizenden shirts zijn al in de maak. ,,‘Ici c’est Paris’ wordt natuurlijk ‘Messi c’est Paris’.’’

Volledig scherm State of Football uit Deventer gaat drukke tijden tegemoet. Messi droeg gisteren al een van de shirt van het bedrijf. © Jeroen Jazet/EPA

DRUKTE POSBANK Bij grote drukte op de Posbank gaan de wegen in het natuurgebied op slot. In Nationaal Park Veluwezoom komen mogelijk elektronische toegangspoorten die wegen kunnen afsluiten. Er moet iets gebeuren in Nationaal Park Veluwezoom. ,,Tijdens de coronalockdown veranderde de Posbank in een nationaal attractiepark’’, zegt Rhedens wethouder Ronald Haverkamp. ,,Het is toen op een zondag zo uit de hand gelopen, dat hulpdiensten het gebied niet in konden.’’

FACELIFT VOOR DE GOFFERT NEC is terug op het hoogste voetbalpodium en dat zal de eredivisie weten ook. Spelers komen in Nijmegen komend seizoen letterlijk in een gemoderniseerd warm bad terecht. En supporters? Die treffen een Goffertstadion dat van binnen glanst als nieuw.

Volledig scherm Kuipstoeltjes in het Goffertstadion worden schoongespoten en gebrand. © Foto: Bert Beelen

CEL VOOR DEURWAARDER Voormalig gerechtsdeurwaarder Hans K. is vandaag door de rechtbank in Roermond veroordeeld voor twee verkrachtingen en een aanranding. De rechtbank legde hem vijf jaar cel op. De rechtbank rekent K. bijzonder zwaar aan dat hij bij kwetsbare vrouwen ‘schandelijk misbruik heeft gemaakt van zijn positie als deurwaarder’. De man ‘dwong’ de vrouwen hun schulden af te lossen door seks met hem te hebben.