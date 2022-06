Nieuws gemist? Buren stikstofminister zijn protesten spuugzat • Kantelramen blijken kattenkillers

GROTE ACTIES | Boeren worden op sociale media opgeroepen maandag heel Nederland plat te leggen. ‘Plattelanders het is tijd voor grote acties vanaf 4 juli. Nederland dicht, maar hou het netjes’, staat te lezen in verschillende Telegramgroepen, waaronder Boeren in Opstand.

TIEN AANHOUDINGEN | De politie heeft vanochtend in Oost-Nederland tien mensen aangehouden die betrokken waren bij verschillende boerenprotesten in de regio gisteravond. Onder meer bij de woning van minister Christianne van der Wal in Hierden was de situatie dreigend en trok de politie zich terug voor de eigen veiligheid.

VUURWERK GEGOOID | ,,Dit gaat veel te ver.’’ Voor de tweede avond op rij werd de woning van minister Christianne van der Wal in Hierden belaagd door een horde boze boeren. Er werd met vuurwerk gegooid en balen stro werden door de straat geblazen. De buurt is helemaal klaar met de protesten, al is van angst onder bewoners geen sprake. ,,De situatie was beheersbaar.’’

VAST DOOR PROTEST | Protestboeren hebben gisteren een stervende longpatiënt onnodig laten lijden. Dat blijkt uit het verhaal van longarts Arnold Huisman (48) van ziekenhuis Isala in Zwolle. ,,Drie zoons van de man zaten vast op de snelweg: ze konden niet verder door blokkades die boeren hadden opgeworpen.’’

GROTE HAGELSTENEN | Het KNMI waarschuwt voor onweersbuien die morgenmiddag en in de avond kunnen voorkomen. Voor het noorden en oosten van het land wordt daarom code geel uitgegeven.

SCHOOLREISJE | Kunnen alle kinderen volgend jaar op schoolreisje? Zijn er nog pepernoten bij het sinterklaasfeest en paaseitjes in het voorjaar? Die vraag stellen scholen in Nijmegen nu ouders met weinig geld geen hulp meer krijgen om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen.

TERREURCAMPAGNE | Het Openbaar Ministerie eist 26 jaar en 7 maanden cel tegen Ali G. (37). Hij is hoofdverdachte in de grootschalige terreurcampagne tegen fruithandel De Groot uit Hedel. G. staat deze week terecht voor afpersing van De Groot na de vondst van 400 kilo cocaïne in mei 2019. Het OM acht bewezen dat hij meerdere mensen aanzette tot het plegen van aanslagen bij (oud-)medewerkers thuis.

ACHT AANHOUDINGEN | Een arrestatieteam van de politie heeft acht mannen aangehouden in verband met het drugslaboratorium dat dinsdag werd ontdekt in een pand op bedrijventerrein Het Broek in Arnhem. Dat heeft de politie woensdagmiddag gemeld.

GRUWELIJKE DOOD | De dierenambulance Utrecht slaat alarm. Meerdere katten zijn deze maand al een gruwelijke dood gestorven doordat zij vast kwamen te zitten in een kantelraam. ,,Sluit uw kantelraam, ook zonder huisdier.”

GEEN NIEUWE STATIONS | Er komen geen nieuwe stations bij op de spoorlijnen tussen Utrecht en de Duitse grens. Dat besluit hebben de Provincie Gelderland en het Ministerie van Infrastructuur genomen. Dat betekent dat plannen voor station Ede-West, station Arnhem-Oost en station Zevenaar-Oost de prullenbak in kunnen.

MEEST WAARDEVOLLE STEEN | Het collier dat dinsdag vermoedelijk is gestolen op de kunstbeurs in Maastricht, is van de in Amerika geboren Joël Arthur Rosenthal, een van de grootste en meest gerespecteerde juwelenontwerpers ter wereld. ,,Het gaat hier om de grootste en meest waardevolle steen van de beurs.”

WEER VRIJ | Twee Belgen die waren opgepakt op verdenking van de kunstroof op de Tefaf-beurs in Maastricht worden weer vrijgelaten. Ze worden niet meer verdacht van betrokkenheid bij de overval. Dat laat de politie op Twitter weten. De 22- en 26-jarige Belgen werden kort na de overval opgepakt.

PILOOT OVERLEDEN | Bij een ongeluk met een zweefvliegtuig bij zweefvliegcentrum Terlet is woensdagmiddag de piloot om het leven gekomen. De politie kreeg even voor 15.00 uur een melding van de crash. Het vliegtuig zou volgens een ooggetuige op zijn neus terecht zijn gekomen. Door de klap is dat in meerdere stukken gebroken.