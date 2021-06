Nieuws gemist? Buurt schrikt zich rot van mannen met vreemde verzoeken, corona in verpleeghuis met gevaccineerde bewoners

WEG MET DIE MONDKAPJES De kans is reëel dat Nederland sneller dan verwacht afscheid neemt van de mondkapjesplicht in publieke ruimten. Verschillende OMT-leden zien het wel zitten en ook in kabinetskringen ligt de optie op tafel. ,,Van die mondkapjes wil je in principe het liefst als eerste weer af.”

CORONA BIJ GEVACCINEERDEN In verzorg- en verpleeghuis De Eschpoort in Enschede is een corona-uitbraak vastgesteld. Dat heeft de zorginstelling Liberein dinsdagochtend bekend gemaakt. De uitbraak is opvallend, omdat het bewoners betreft die allemaal al minstens één vaccinatie tegen Covid-19 hebben gehad.

TWEE VUURWAPENINCIDENTEN ARNHEM De politie heeft maandagavond drie personen aangehouden na een incident met een vuurwapen in Arnhem-Zuid. Het is het tweede incident op één avond waarbij sprake zou zijn van een vuurwapen. Op een nog onbekend tijdstip kreeg de politie melding dat er geschoten was op de Zwanebloemlaan in de wijk Immerloo in Arnhem-Zuid. Volgens de melder zou er vanuit een rijdende auto een schot gelost zijn in de lucht. Een buurtbewoner meent echter dat er zes á zeven schoten te horen waren. Ook zijn er kogelhulzen van 9mm gevonden.

VREEMDE VERZOEKEN ‘Ik heb hier een date.’ En: ‘We zoeken een meisje van 22.’ Bewoners van de Welinkweg in Dinxperlo schrikken zich de laatste dagen rot van mannen die aanbellen en vervolgens met een vreemd verzoek komen. ,,Dit is echt heel eng.”

RUN OP REANIMATIECURSUS Miljoenen televisiekijkers keken zaterdag toe hoe de Deense voetballer Christian Eriksen op het veld werd gereanimeerd tijdens de EK-wedstrijd tussen Denemarken en Finland. Machteloos, hopend op een goede afloop. Maar als vlak naast hen iemand zou neervallen, weten mensen vaak ook niet hoe te handelen. Het Rode Kruis ziet dat er ineens veel vraag is naar reanimatiecursussen.

ZELF REUKJUPS BESTRIJDEN Mensen hoeven komende zomer niet meer te wachten tot rupsenbestrijders de eikenprocessierups komen wegzuigen. Met een nieuw middel uit Beltrum kan iedereen de jeukrups zelf te lijf. Rufix is een zogeheten fixatiemiddel. Het vernietigt de eiwitten waaruit de rups voornamelijk bestaat. Het wordt eerst op het nest gespoten, en daarna erin, zodat de rupsen het verder zelf gaan verspreiden. Door het middel blijven de haren meteen aan de rups plakken. En doordat het middel eiwitten vernietigt, zijn de rupsen binnen een dag dood en vormt het nest geen gevaar meer.

38 PROCENT MINDER CORONAGEVALLEN De daling van het aantal coronabesmettingen heeft afgelopen week stevig doorgezet. Het RIVM registreerde in totaal 8981 positieve testresultaten, 38 procent minder dan een week eerder. De besmettingscijfers zijn op het laagste niveau beland sinds de nazomer van vorig jaar. En wie in 1995 of 1996 geboren is, kan vanaf vandaag online een afspraak maken voor het halen van een coronaprik.

‘KANKERMONGOOL’ Geen boetes en aanhoudingen vrijdagavond bij een actie van politie en boa’s in het Grindgat in de Rosandepolder tussen Arnhem en Oosterbeek. Wel heeft een boa van de gemeente Renkum een jongen die hem uitschold voor ‘kankermongool’ zijn vader in zijn bijzijn laten bellen. ,,Van zijn vader heeft hij aan de telefoon de wind van voren gekregen. Hij moest excuses maken en per direct naar huis komen.’